T24 LogoT24 Logo
Gündem

PKK propagandasından yargılanan kuaföre beraat

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan kuaför Gülhanım A

26 Aralık 2018 19:10

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan kuaför Gülhanım A. (27) beraat etti.
2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuksuz sanık kuaför Gülhanım A. hazır bulundu. Sosyal medyadan \'Terör örgütü propagandası yaptığı\' iddiasıyla hakkında dava açılan Gülhanım A., üzerine atılan suçlamaları reddederek, beraatını istedi. Facebook hesabının kendisine ait olduğunu ancak, iddia edilen paylaşımları kendisinin yapmadığını öne süren Gülhanım A., \"Kuaförlük yapıyorum. Paylaşımları iş ortağımın yaptığını ya da yaptırdığını düşünüyorum. Çünkü, aramızda husumet vardı\" dedi. Mahkeme, iddia edilen içeriklerin Gülhanım A. tarafından yapılmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Samed Aydın SUNKAYSERİ DHA KAYSERİPKKKCKGülhanımAğır Ceza MahkemesiSosyalFacebookPaylaşımlarıMahkeme
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24