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PKK propagandası şüphelisi tutuklandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da hakkında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışından İstanbul’a giriş yaparken havaalanında gözaltına alınan H

23 Haziran 2018 21:43

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da hakkında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışından İstanbul’a giriş yaparken havaalanında gözaltına alınan H.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan H.G., yurt dışından İstanbul’a giriş yaparken Terörle Mücadele (TEM) ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından H.G., TEM şubesi ekiplerine teslim edilerek Amasya’ya getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. H.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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