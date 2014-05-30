PKK Muş'ta Varto - Karlıova yolunu ulaşıma kapadı

Muş'un Varto ilçesi ile Bingöl'ün Karlıova ilçeleri arasındaki karayolunu bu sabah barikat kurarak kesen PKK'lılar, araçların geçişine izin vermedi. Varto'ya 7 kilometre uzaklıktaki Leylek köyü yakınlarında karayoluna barikat kuran PKK’lılar, her iki yönden gelen araçları durdurdu. Araçlardaki sürücü ve yolcuları kimlik kontrolünden geçiren PKK'lılar, propaganda yaptı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Cevat Danış’ın haberine göre, olayın duyulması üzerine Varto ve Karlıova girişinde güvenlik kuvvetleri, karayolunu ulaşıma kapattı, gitmek isteyenlere güvenlik gerekçesiyle izin vermedi.

Muş Valisi Vedat Büyükersoy yanında İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Arıkan olduğu halde Varto'ya giderek Kaymakam Tahir Şahin ve diğer yetkililerle toplantı yaptı. Varto ile Karlıova arasındaki 48 kilometrelik karayolunda PKK'nın ulaşımı durdurmasına karşı alınacak önlemleri görüşen yetkililer, gerekenin ypılacağını söyledi.

Bu arada Varto ilçe merkezinde eylemin ardından çok sayıda esnaf iş yerini kapattı.

Lice'de askere ateş açıldı, çatışma çıktı

Lice'de yol kapatan gruplara müdahale eden güvenlik güçlerine akşam saatlerinde Tuzla Köyü Kıralan ile Mezarlıklar mevkilerinde askerlere ateş açıldı. Özellikle Kıralan Mevkii'nde uzun namlulu silahlarla açılan ateşe askerler anında karşılık verdi. Yaklaşık bir süre devam eden çatışmada ölen ya da yaralanan olmadı. Güvenlik güçlerine ateş açan PKK'lılar daha sonra bölgeden uzaklaştı. Güvenlik güçleri bölgede aldığı önlemleri hava karardıktan sonra da sürdürdü.