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Politika

'PKK kırılma noktasına yaklaştı'

Terörle mücadele toplantısından sonra açıklama yapan Başbakanlık, PKK'nın kırılma noktasına yaklaştığını, devlet ve halktaki kararlılık sayesinde müc

11 Eylül 2008 03:00

Terörle mücadele toplantısında, terörle mücadelenin güvenlik, hukuki, ekonomik, sosyo-kültürel, psikolojik ve uluslararası boyutlarının incelendiği ve bu alanlarda devletin ilgili unsurlarını hangi yapı ve yaklaşımla ilave katkılarda bulunabileğinin değerlendirildiği
bildirildi.
Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan terörle mücadele toplantısının ardından Başbakanlık Basın Merkezi, toplantıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Başbakan Erdoğan başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile ilgili sivil ve askeri yetkililerin katılımıyla terörle mücadelenin tüm boyutları ile alınabilecek ilave önlemlerin değerlendirildiği bir toplantının gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Toplantıda, terörle mücadelenin güvenlik, hukuki, ekonomik, sosyo-kültürel, psikolojik ve uluslararası boyutları incelenmiş ve bu alanlarda, devletin ilgili unsurlarını hangi yapı ve yaklaşımla ilave katkılarda bulunabileceği değerlendirilmiştir.
Yapılan toplantıda ortaya konulan kararlılık, halkımızın güvenlik güçlerine verdiği destek ve konuya ilişkin duyarlılığın toplumun tüm kesimlerinde devam etmesiyle, kırılma noktasına yaklaşan bölücü terör örgütüne karşı yürütülen bu mücadele süresinin kısalacağı tespit edilmiştir."
 

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