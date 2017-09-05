PKK- KCK- YPG bağlantılı sigara kaçakçılığına 11 gözaltı

ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK ve Siirt\'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, PKK/KCK/YPG adına Irak ve Suriye bağlantılı olarak, sigara kaçakçılığı yaptıkları belirtilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

5 Eylül tarihinde Şırnak ve Siirt\'te düzenlenen eş zamanlı operasyon ile ilgili olarak Şırnak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

\"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM birimlerince 05 Eylül 2017 tarihinde Şırnak ve Siirt il genelinde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen şüphelilerin, Şırnak bölgesinde Irak ve Suriye ülkeleri ile bağlantılı olarak PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütü ile işbirliği içerisinde sigara kaçakçılığını organize ettikleri, bu sayede PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütüne finansal destek sağladıkları değerlendirilmektedir. İcra edilen operasyon neticesinde çok sayıda dijital veri, banka dekontu, posta çekleri ve hesap defterlerine el konulmuştur.\"

