PKK Van'da şantiye bastı

Van karayolu yapımını üstlenen özel bir firmaya ait, şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki şantiyeyi basan silahlı 15 PKK'lı, çalışanlara bir süre örgüt propagandası yaptıktan sonra, 10 araç ve iş makinesini ateşe verip kaçtı.

Van karayolunu yapan özel bir firmaya ait şantiye, bugün saat 16.00 sıralarında, silahlı 15 PKK 'lı tarafından basıldı. Görevlileri etkisiz hale getiren PKK'lılar, şantiye çalışanlarını toplayıp örgütün propagandasını yaptı. PKK'lılar, daha sonra 7 kamyon, 1 dozer, 1 ekskavatör ve 1 yakıt tankerini ateşe vererek, uçurumdan yuvarladıktan sonra bölgeden yaya olarak kaçtılar.

Daha önce tehdit etmişler

Doğan Haber Ajansı'ndan Ebubekir Karatoprak'a konuşan firma yetkilisi Atila Bilgin, yakılan araçları bankalardan çektiği kredi ile aldığını henüz borçlarını dahi ödeyemediğini belirterek, bu durumun kendisini mağdur ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Başbakan ve sayın Barzani Diyarbakır 'da buluştular, barış sürecini istemeyenlerin tepkisi bu oldu işte. Burada çalışırken yaklaşık 10-15 PKK'lı gelip bütün araçları yakacaklarını söylemişler. Burada çalışma istemediklerini, çok tepeden emir aldıklarını, hiçbir aracı boş bırakmayacaklarını, hepsini yakacaklarını söylemişler. Sonra çalışanlar yalvar-yakar, bazı iş makinesini kiralık olduğunu söylemişler. Diğerleri yaklaşık 10 adet dumandan tespit edemedik ama 10 adet iş makinemizi uçuruma yuvarlayıp yakmışlar. Allah kabul etmesin diyorum, başka da söyleyebilecek hiç bir şeyimiz yok. Çalışanlar gelen PKK'lıların silahlı olduklarını söyledi."

'Hepimiz Kürt evlatlarıyız'

İş yerinde çalışan ve adını vermeyek istemeyen bir işçi, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çalışırken bütün araçları topladılar. Efendim 'Gerilla adına eyleme gelmişiz, burada çalışma olmayacak burası Van-Şırnak yolu değil askeri güvenlik yolu' dediler, 'Araçların hepsini yakmak için üstlerimizden emir aldık' dediler. Gördüğünüz gibi burada 80 tane, 100 tane işçi var, hepimizi perişan ettiler. Biz bu işçilerin hakkını nasıl yapalım? Burada bizim hepimizi perişan ettiler. Gördüğünüz gibi araçlarımızın hepsini yakmışlar. Bence bu Kürt-Türk ile ilgili bir şey değil. Yani bu iş Bilgin İnşaat'ın ve Dicle İnşaat'ın, biz burada hepimiz Kürt evlatlarıyız. Bu toprakların evlatlarıyız. Ekmek parası için çalışıyoruz. Bu yaptıkları haksızlıktır."

Şırnak merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede araçların ateşe verilmesi üzerine, Şırnak Belediyesi'ne ait itfaiye araçları bölgeye gelerek, yanan araçları söndürmeye çalıştı. Araçların yakıldığı bölgeye gelen Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat timleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan PKK'lıların yakalanması amacıyla da çalışma başlatıldı.