PKK, Karayılan'ın telsiz çağrısıyla 22 Nisan'da çekilmeye başlayacak

PKK çekilmeye, 22 Nisan’da Murat Karayılan’ın telsizden yapacağı çağrı ve Duran Kalkan imzalı bildiriler ile başlayacak. 7-10 kişilik gruplar halinde sınırı aşacak olan PKK’lılar, askeri bölgeler, yerleşim alanlarından uzak duracak.

Star gazetesinden Hamza Erdoğan’ın edindiği bilgiye göre, İmralı’dan gelen geri çekilme mektubunun detayları ortaya çıktı. Buna göre, PKK önümüzdeki haftadan itibaren resmen çekilmeye geçiyor.

Sınır dışına çıkış, PKK yöneticilerinden Murat Karayılan’ın telsiz çağrısı ve bildirilerle başlayacak. Çekilme, Eylül sonu itibariyle tamamlanmış olacak.

Adalet Bakanlığı ve MİT’in teslim ettiği çekilme mektubu BDP’li Gülten Kışanak, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder tarafından Kandil’e götürüldü. PKK’lıların sınır dışına çıkmasını içeren mektubun detayları şöyle:

Çekilme süreci Murat Karayılan tarafından telsizle çekilin çağrısı yapılacak. Duran Kalkan, imzalı çekilmeyle ilgili PKK’lılara bildiriler dağıtılacak. Telsiz ve bildirilerde “Herkes, ‘Önderliğin çağrısına uysun’’ çağrısı yapılacak.

Çıkışlar 7-10 kişilik gruplarla

Halen, sınır içindeki toplam bin 200 örgüt mensubu Kandil’e doğru yola çıkacak. PKK’lılar 7-10 kişilik gruplar halinde sınır dışına çıkacak. Çekilmeler, yerleşim birimlerinden ve askeri bölgelerden uzak olacak. İlk etapta Türkiye’nin yaklaşık 5-6 kilometre Zap, Harkuk ve Haftanin gibi ana kamplarında toplanacak. BDP İmralı, Peşmerge TSK’ya bildirecek çekilme süreci Kandil’e rapor edilecek. Kandil olası olumsuzlukları, BDP üzerinden devlet yetkililerine iletilecek. MİT, çekilmeyle ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edecek.

Teknik planlar son aşamada

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, geri çekilme konusunda bir sorun yaşanmayacağını söyledi. Bu konuda, gerek İmralı’da gerekse Kandil’de kararlı bir duruşun olduğuna dikkat çeken Kışanak, “Geri çekilme konusunda kısmi tartışmalar olmakla birlikte bu sürecin ilerleyeceği görülüyor. Geriye sadece teknik olarak planlanması ile ilgili tartışmalar kalmıştır. Türkiye kamuoyunun da geri çekilmeyi konuştuğu kadar demokratikleşmeyi de artık konuşması gerekir” dedi.