PKK, kaçırdığı şantiye şefini serbest bıraktı

Pülümür'un Kaymaztepe Köyü yakınlarında yapımı devam eden Kocatepe Jandarma Karakolu'nun şantiye şefi olarak görev yapan Abdullah Başyiğit, geçen 25 Haziran'da şantiyeyi basan PKK'lılar tarafından kendi aracı yakılarak kaçırıldı. Başyiğit, dün gece Kırmızıköprü Köyü yakınlarında serbest bırakıldı. Başyiğit serbest bırakıldıktan sonra durumu güvenlik güçlerine bildirdi.



Abdullah Başyiğit, Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kaçırılması ile ilgili ifade verdikten sonra Pülümür Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile serbest bırakıldı.