PKK, kaçırdığı iki kişiyi bıraktı

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde PKK terör örgütü tarafından kaçılan iki kişi serbest bırakıldı, kaçırılan AKP Tunceli İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İş adamı Ali Aşkın'dan ise, hala haber alınamıyor.



Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Dereova Jandarma karakoluna 21 Eylül günü ekmek götüren Burhan Aslan ve karakollara gıda maddesi taşıyan Abdulmuttalip Açıkgöz terör örgütü PKK tarafından kaçırılmışlardı. Kaçırıldıkları günden bugüne kadar kendilerinden haber alınamayan Burhan Aslan, dün gece Tunceli şehir merkezine 20 km mesafede bulunan Kutuderesi bölgesinde serbest bırakıldı.



Abdulmuttalip Açıkgöz'ün ise, bu sabah Tunceli-Erzincan karayolunun 45.inci kilometresinde bulunan Zağge mevkiinde serbest bırakıldı. Tunceli Jandarma Komutanlığı'ında ifadeleri alınan Aslan ve Açıkgöz daha sonra ailelerini yanına götürüldü.



Öte yandan, 14 Eylül'de PKK'lılar tarafından kaçırılan AKP Tunceli İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İş adamı Ali Aşkın'dan ise halen haber alınamıyor.



Bu arada, Nazimiye ilçesine bağlı Dokuzkayalar bölgesi, Tunceli Merkeze bağlı Kutuderesi ve Pülümür Vadisinde hava destekli operasyon başlatıldığı bildirildi.



Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan ve 4. Komando Tugayından kalkan helikopterlerle bölgeye yapılan asker sevkıyatı sürüyor. Operasyona katılan askerlerin PKK'lı teröristlerin olası geçiş güzergahlarını tuttuğu, kobra tipi helikopterlerinde zaman zaman operasyon bölgesini bombaladığı öğrenildi.

