PKK jammerlara karşı telli tuzak mı kullanıyor?

Milliyet gazetesi, PKK’nın, güvenlik güçlerinin şehir eylemlerine müdahalede kullandığı sinyal kesici Jammer cihazlarına karşı patlayıcı düzeneklerini “tel kumanda” yöntemiyle tuzaklamaya başladığı öne sürdü. Tolga Şardan'ın imzasıyla yayımlanan haberde, "Görünür tel kumandaya kanca ya da robotla müdahale ederek patlayıcı düzeneğini etkisiz hale hale getirmeye çalışan bomba uzmanı polislerin, bu sırada tuzaklanarak gizlenen tel kumandanın yardımıyla devreye giren fünyenin ateşlediği düzeneğin patlamasıyla şehit oldukları belirtiliyor." ifadeleri kullanıldı.

"PKK'dan telli tuzak" başlığıyla yayımlanan (13 Mayıs 2016) haber şöyle:

"PKK’nın, güvenlik güçlerinin şehir eylemlerine müdahalede kullandığı sinyal kesici Jammer cihazlarına karşı patlayıcı düzeneklerini “tel kumanda” yöntemiyle tuzaklamaya başladığı ortaya çıktı. Van’da, patlayıcı düzeneğine müdahale eden tecrübeli bomba uzmanı Ahmet Çam ve Ferhat Arslan’ın, PKK’nın kullanmaya başladığı “tel kumanda” sistemi ile tuzakladığı bomba düzeneğinin patlaması sonucu şehit olduğu öğrenildi. Van’da son dönemde artan olaylarda Yüksekova’da gerçekleştirilen operasyonların etkisi olduğu ifade edildi.

Merkez İpekyolu ilçesinde salı günü PKK’nın şehir eylemlerini organize eden YDG-H gruplarının hazırladığı tuzaklı bomba düzeneğine müdahale eden polis memurları Ahmet Çam ve Ferhat Arslan’n şehit olmasına neden olan patlamayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.



Milliyet’in aldığı bilgiye göre, güvenlik güçlerinin bomba düzeneklerini etkisiz hale getirmesi sırasında sinyal kesici Jammer kullanılması üzerine PKK yöntem değiştirdi. PKK’nın bir süredir sinyalli düzenekler yerine “tel kumandalı” düzenekler kurduğu anlaşıldı. Tel kumandalı düzenekte, düzeneğin harekete geçmesini sağlamak amacıyla patlayıcının fünyesine 1.5-2 voltluk elektrik akımı götüren birden fazla tel kumandası hazırlanıyor. Bu tel kumandalardan birisi bomba uzmanlarının müdahale etmesini kolaylaştırmak için görünür halde olurken, diğer tel kumandalar patlayıcı düzeneğinin konduğu yerde gizleniyor.



Görünür tel kumandaya kanca ya da robotla müdahale ederek patlayıcı düzeneğini etkisiz hale hale getirmeye çalışan bomba uzmanı polislerin, bu sırada tuzaklanarak gizlenen tel kumandanın yardımıyla devreye giren fünyenin ateşlediği düzeneğin patlamasıyla şehit oldukları belirtiliyor.

Bomba uzmanı yetiştirdi

Van’da son yaşanan bomba düzeneği patlamasında, düzeneğe müdahale eden tecrübeli bomba uzmanı Ahmet Çam ile Ferhat Arslan’ın bu nedenle şehit oldukları öğrenildi. Uzun yıllar Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki Kriminal Polis Laboratuarları Dairesi bünyesinde bomba uzmanı eğitiminde “öğretmen” olarak görev yapan Çam’ın, Van’da Doğu görevini yaptığı öğrenildi.



olması nedeniyle bomba düzeneklerine karşı oldukça bilgili olan Çam’ın, görev yaptığı birimdeki arkadaşlarına “Şekerim” diye hitap etmesi nedeniyle “Şekerim Ahmet” olarak tanındığı ifade edildi. Şehit olan diğer polis Ferhat Arslan’ın ise Terörle Mücadele Şubesi’nde görev yaptığı ve “Ayrılmaz İkili”nin olaylara birlikte müdahale ettikleri ifade edildi.

Yüksekova’dan göç

Van’da son dönemde artan olaylarda Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonların etkisinin bulunduğuna da dikkat çekildi. Milliyet’e değerlendirme yapan üst düzey emniyet yetkilileri, PKK’nın Van ve çevresindeki silah-mühimmat ihtiyacının Yüksekova’dan karşılandığını, Yüksekova’daki operasyonlar nedeniyle YDG-H’ın Van’da eylem yapmaya başladığını kaydetti.



Yetkili, operasyonlar nedeniyle Van’ın son dönemde Yüksekova bölgesinden büyük göç aldığının altını da çizdi. Yüksekova’dan ayrılanların Van’ın TOKİ evleri bölgesine yerleştiğine dikkat çeken yetkililer, göçün artması nedeniyle daha önce kiraya verilmesine karşın ücret alınmayan TOKİ evlerinin halen 500-600 kiraya verildiğini belirtti. Yetkililer, bu göç sırasında Yüksekova’daki YDG-H unsurlarından bir bölümünün de Van’a geçiş yaptığının saptandığını kaydetti.

