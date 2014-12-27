'PKK ile müzakere takvimi nerede açıklandı?'

Radikal gazetesi yazarı ve Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, HDP Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Rusya’daki Amerika kuruluşunda çözüm süreci müzakerelerinin 10 gün içerisinde başlayacağını açıklamasına dikkat çekti. Yetkin, “Rusya’daki bir Amerikan kuruluşunda ilan edilen ‘müzakere beklentisi’ ile uluslararası kamuoyunun dikkati yaklaşmakta olan yeni aşamaya çekildi. Bir de şu 10 gün meselesi var. Doğru çıkarsa Ocak ayının ilk haftasına taşıyor bizi. Hatta parmak hesabı yaparsanız, 5 Ocak tarihine. Yani 2015’in, belki de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği ilk Bakanlar Kurulu toplantısına” dedi.

Murat Yetkin’in Radikal’de “PKK ile müzakere takvimi bakın nerede açıklandı?” başlığıyla yayımlanan (27 Aralık 2014) yazısı şöyle:

PKK ile müzakere takvimi bakın nerede açıklandı?

Çözüm süreci hem hükümet hem de PKK tarafından gelen açıklamalarla hızlanmış görünüyor.

Açıklamalar bazen birbirini yalanlar, güvensizlik beyan eder nitelikte olsa da, sıklaşması ciddi bir hareketliliğe işaret ediyor.

Daha iki gün önce PKK’nın askeri kanat sorumlusu Murat Karayılan, daha önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından açıklanmaması istenen bazı müzakere ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna göre, süreç planlandığı üzere işlerse, PKK 15 Mart’ta silahlı mücadeleye son verdiğini açıklayacak, 15 Nisan’da Abdullah Öcalan PKK Kongresine katılacaktı.

Karayılan, halen İmralı’da hapis tutulan Öcalan’ın video-konferansla mı kongreye katılacağını, yoksa dışarı mı çıkacağını söylemiyordu ama süreç sonunda serbest kalacağını söylüyordu.

Dahası, bunlar 7 Haziran 2015 seçimlerine kadar olmazsa, savaşa yeniden başlayacakları tehdidinde bulunuyordu.

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Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın buna sert tepki verdiğini biliyoruz; bilgilerin gerçeği yansıtmadığını özellikle vurguladı.

Ancak dün, daha doğrusu önceki akşam bir takvim duyurusu daha geldi.

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, iki yıldır devam eden “diyalog” ardından “müzakerelerin” 10 gün içinde başlamasını “beklediklerini” söyledi.

Akdoğan, Şanlıurfa’daydı. Vatandaşlardan başkalarının değil hükümetin sesine kulak vermelerini ve hükümetin dediğine güvenmelerini istedi.

Buraya kadar sembolizm yok, oraya şimdi geliyoruz; bu aslında HDP ve HDP ile benzer tabanları paylaşan PKK’nın diplomasi tekniklerini ciddi biçimde geliştirmeye başladığını da gösteriyor.

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Demirtaş “10 gün içinde” başlayabilir açıklamasını Rusya gezisi sırasında ve Rusya’daki bir Amerikan kuruluşunda, Moskova’daki Carnegie merkezini ziyareti sırasında yaptı.

PKK bir süredir görüşmelerin bir sonraki safhası için bir “üçüncü göz” talep ediyor ve bunun ABD olmasında ısrar ediyordu.

Bu talep derin bir güvensizlikten kaynaklanıyordu.

PKK hükümetin “Seçime kadar havuç, seçimden sonra sopa” siyaseti izlediği güvensizliği içinde…

Hükümet de PKK’nın diyalog sürecinden istifade kendi “paralel devlet” örgütlenmesini kurmasından, askeri yapısını takviye etmesinden şikâyetçi.

PKK işi kendince sağlama almak için verilen sözlere ABD’nin, bir yerde kefil olmasını istiyor.

Demirtaş Moskova ziyaretinde Rusya’nın da Kürt sürecine daha yakın ilgi göstermesini istemişti.

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Özetle, Rusya’daki bir Amerikan kuruluşunda ilan edilen “müzakere beklentisi” ile uluslararası kamuoyunun dikkati yaklaşmakta olan yeni aşamaya çekildi.

Bir de şu 10 gün meselesi var.

Doğru çıkarsa Ocak ayının ilk haftasına taşıyor bizi.

Hatta parmak hesabı yaparsanız, 5 Ocak tarihine.

Yani 2015’in, belki de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği ilk Bakanlar Kurulu toplantısına.

O gün başka açılardan da önemli bir gün olacak, ama artık onu da başka yazıya bırakalım.