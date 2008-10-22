PKK ile mücadelede sil baştan

Milli Güvenlik Kurulu'nda dün alınan "Terörle mücadelede koordinasyonu güçlendirmek üzere yeni bir kurumsal yapılanmaya gidilmesi" kararının hızla hayata geçiriliyor. Başbakanlık, PKK ile mücadele için yeni yapılanmanın ayrıntılarını belirledi. İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay, Emniyet ve istihbarattan gelen teklifler doğrultusunda bir kanun taslağı hazırlandı. Yeni düzenleme güvenlik ve istihbarat konusunda köklü değişiklikler öngürüyor. İşte taslağın ayrıntıları:





- İçişleri Bakanlığı'nın yapısının ve yetkilerinin güçlendirilmesi için söz konusu bakanlık aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olacak.



- İki yeni kurum oluşturuluyor. İç Güvenlik Güvenlik Yüksek Kurulu ve İç Güvenlik Genel Sekreterliği kurulacak. Bu kurumlar, strateji geliştirecek, bilgi bankası kuracak, projeler üretecek. Çalışmalar sadece terör örgütlerine karşı değil halkın bilinçlenmesi için de yürütülecek.

Terör örgütünün mensupları arasında Irak, Suriye, İran ve Avrupa ülkelerinin vatandaşları çoğunlukta olduğu için bu kurumlar, söz konusu ülkelerde etkin mücadele için temsilcilik açacak.

Amaç terör örgütünün yalnızlaştırılması olacak ve halka hesap verebilir bir sistem model alınacak.



- Emniyet Genel Müdürlüğü müsteşarlığa dönüştürülecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı da buraya bağlanacak.



- Sınır güvenliği konusunda da bir müsteşarlık kurulacak.





