PKK iddiasıyla yakalan kişinin telefonundan ByLock çıktı

Muş’ta PKK’lılarca askeri araca yönelik düzenlenen 12 askerin yaralandığı saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Özcan A., Batman’da yakalandı. Muş’a getirilen kişinin telefonundan darbe girişimi sırasında cuntacıların iletişimde kullandığı iddia edilen ByLock uygulamasının çıktığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Yusuf Özgür Bülbül'ün haberine göre, Muş merkeze bağlı Suluca Köyü yakınlarında 15 Eylül tarihinde PKK’lılarca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 12 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili şüpheli Özcan A., Batman’da yakalandı. Birçok saldırıyla bağlantılı olduğu ve "teröre yardım, yataklık ettiği" gerekçesiyle de arandığı belirtilen Özcan A., getirildiği Muş’ta sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özcan A.’nın telefonunda ByLock uygulamasının bulunduğu ifade edildi.

Muş Valisi Seddar Yavuz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan örgüt üyesinin ByLock kullandığı tespit edildi. PKK, FETÖ el ele..." diye yazdı.