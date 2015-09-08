PKK için Twitter'da kimyasal silah öneren bürokrat hakkında soru önergesi

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumculuk Daire Başkanı Metin Kaycıoğlu’nun attığı tweetlerle, PKK’lılara yönelik kimyasal silah kullanılması çağrısı yaptığını söyleyerek, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Buldan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kudbettin Arzu’ya, “Metin Kaycıoğlu’nun atmış olduğu bu nefret söylemli tweetleri hakkında, Bakanlığınızın herhangi bir bilgisi var mıdır?” diye sordu.

Buldan’ın soru önergesinde bahsi geçen, hesabı kapatılan Kaycıoğlu’nun silinmeden önceki 18.08.2015 tarihli tweetleri şöyle:

“Kimyasal kesin çözüm. Lice’de çatışma: 1 şehit”

“Kimyasal kesin çözüm. Sokağa çıkma yasağı olan Silvan’da çatışma: 1 ölü, 1 yaralı”

“Kimyasal kesin çözüm. Şemdinli’de operasyon: 2 asker yaralı”

Yine soru önergesine konu olan Kaycıoğlu’nun 04.09.2015 tarihinde attığı tweetler şu şekilde:

“Tunceli’de yaşanan çatışma sonrasında Bazı ordusu çocukları polise saldırmış. Kimyasal kesin çözüm”

“Tunceli’de 2 terörist böyle öldürüldü! O esnada polise bağırma çağırmalar. Ya hepsine SIKIN ya da kimyasal kesin çözüm”

'Herhangi bir inceleme başlatıldı mı?'

Buldan, sözü edilen tweetler ile ilgili olarak Bakanlığın herhangi bir inceleme başlatıp başlatmadığını sorarak, “Bilindiği üzere yasalarımıza göre suç olan fiiller, Twitter üzerinden işleniyorsa da suçtur. Sözkonusu tweetler silinse dahi, IP adresinin tespiti ve takibi ile bu fiillerin failleri tespit edilebilir” ifadelerini kullandı.

HDP’li Grup Başkanvekili soru önergesinde, “Geçtiğimiz günlerde HDP Parti Meclisi üyesi Bercan Aktaş’ın ironi amacıyla yaptığı bir paylaşım silindiği ve sözkonusu tweet ile ilgili özeleştiri yapıldığı halde, Aktaş 17 Ağustos’ta Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır” dedi.

“Kitle imha sınıfına giren kimyasal silahların, canlıları çok kısa bir sürede kitlesel olarak öldürme ve yaralama kapasitesine sahip olduğunu” söyleyen Buldan şunları söyledi:

“Uluslararası organizasyonlar tarafından da uygar savaşımla ve hislerle uyum göstermediği genel kabulü gerekçesi ile sınırlandırılması ve kontrol altına alınması yönünde birçok çaba sarf edilen bu silah türünün adı geçen bürokratınızın salık verdiği gibi bırakın çocuklara ve halka karşı kullanılmasını, savaşan herhangi bir taraf için bile çözüm olarak gösterilmesi hem iç hukukumuz hem de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler bakımından suç teşkil etmektedir. Bakanlığınızın söz konusu nefret söylemli tweetleri atan Metin Kaycıoğlu hakkında inceleme başlatması ve doğruluğu kanıtlandığı takdirde durumu adli ve idari makamlara intikal ettirmesi gerekmez mi?”