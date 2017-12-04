PKK eylemlerinde kullanılmak üzere çalınan iş makinesi ele geçirildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da park halindeyken çalınıp terör örgütü PKK\'nın eylemlerinde kullanılmak üzere Diyarbakır\'a götürülmek istenen iş makinesi, polisin çalışmasıyla ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen 28 Kasım Salı gecesi, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yanında bulunan arazide park halindeyken çalınan bir iş makinesinin Diyarbakır\'a götürülüp terör örgütü PKK\'nın eylemlerinde kullanılacağı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Ekipler, güvenlik ve MOBESE kameralarından belirledikleri iş makinesini, Kale İlçesi’nin Kömürhan Köprüsü kontrol noktasında durdurdu. İş makinesine el konulurken, M.Ş. ve K.Ü. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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