'PKK eski yöneticilerine saldırı düzenleyecekti' iddiası

PKK'dan 2004 yılında ayrılarak Kuzey Irak'ta Kürdistan Demokrat Yurtseverler Partisi'ni (PWD-K) kurup burada faaliyetlerini sürdüren grup, evlerine gizli kamera koyup kendilerini takip edenleri pusuya düşürdü.

Kuzey Irak'ta yayımlanan Rudaw Gazetesine konuşarak olayı doğrulayan PKK'nın eski yöneticilerinden Nizamettin Taş, "Sağ yakaladığımız kişiyi polise teslim ettik. Tedavisi hastanede sürüyor. Söz konusu kişiler Mahmur kampından gönderilmiş. Bize yönelik saldırılar halen sürüyor" dedi.

Radikal.com.tr’de yer alan habere göre, Süleymaniye kentinin Koy kasabasında çıkan çatışmada, Mahmur Kampı'ndan geldiği iddia edilen 3 PKK'lıdan 1'i yaralı yakalanırken, 2'si kaçtı.

2004’te PKK ile ters düşüp örgütten ayrılan başta Osman Öcalan ve Nizamettin Taş olmak üzere bazı eski PKK'lılar, Kuzey Irak'ta PWD-K'yı kurarak faaliyetlerine burada devam etmişti. Osman Öcalan bir süre sonra bu gruptan da ayrıldı.

Ancak PKK'dan ayrıldıkları için örgütün saldırılarına uğrayan ve bir çok mensubu öldürülen PWD-K'lıların siyasi çalışmalarını ve yaşadıkları yerleri Kandil sürekli gözetim altında tuttu.

Koy kasabasındaki evlerde bir arada yaşayan PWD-K üyelerinin kaldığı evlerin çevre duvarlarına bir süre önce gizli kameralar yerleştirildi.

Sokakta oynayan çocukların fark edip söylediği PWD-K'lılar da kamerayı kimin alacağını takip etmeye başladı.

Dün saat 19.45'da bir araçla sokağa gelen 3 PKK'lı kamerayı almak isterken, PWD-K'lılar müdahale edince aralarında çatışma çıktı.

PKK'lılardan 2'si kaçarken yaralı yakalanan PKK'lının üzerinde, Türkiye 'den 1990'lı yıllarda göç edenlerin kaldığı Musul yakınlarındaki Mahmur Kampı'nda kaldığına ilişkin kimlik çıktı.

PWD-K'lılar, kendilerini evlerine gizli kamera koyup takip eden PKK'lıların Mahmur Kampı'ndan geldiğini söyledi.

Yaralı yakalanan PKK'lı, Koy Kasabası'ndaki güvenlik güçlerine teslim edildikten sonra Süleymaniye'deki hastanede tedavi altına alındı.

Nizamettin Taş: Bize yönelik saldırılar sürüyor

Kuzey Irak'ta yayımlanan Rudaw Gazetesine konuşarak olayı doğrulayan PKK'nın eski yöneticilerinden Nizamettin Taş, "Sağ yakaladığımız kişiyi polise teslim ettik. Tedavisi hastanede sürüyor. Söz konusu kişiler Mahmur kampından gönderilmiş. Bize yönelik saldırılar halen sürüyor" dedi.

Saldırının direkt kendilerini hedef aldığını söyleyen Taş, "Bunların PKK'lı olduğunu biliyoruz. Bunda hiçbir şüphe yok. Çektikleri görüntülerden PKK'lı oldukları anlaşılıyor. Başkalarının provokasyonu değil, bu doğrudan PKK kadrosudur. Başarsalardı aslında toplu katliam gibi bir şey düşünmüşler. Evlere baskın öncesi, keşif yapmak isterken tesadüfen yakalandılar. Olay direkt bize yönelik" diye konuştu.

Erbil Asayiş sorumlusu Adil Yasin de Rudaw gazetesine verdiği demeçte olayı doğrulayarak, soruşturmanın halen devam ettiğini söyledi.

Osman Öcalan: Bizim de can korkumuz var

PKK'nın hedefindeki Osman Öcalan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK içinde son 3-4 yıldır iç infazlar durmuştu. Abdullah Öcalan, 2006'da iç infazları durdurmuştu. Ancak şimdi bazıları, bu yasağı delmek istiyor. Bizim de can korkumuz var" dedi.

Mahmur Kampı yetkilileri ise iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü. Olayı provokasyon amacıyla başka güçlerin yaptığını ileri süren bir yetili, "Söz konusu yaralı ele geçirilen kişinin üzerinden çıkan Mahmur'da oturduğuyla ilgili A4 kağıdından oluşan yazıyı da biraz bilgisayardan anlayan herkes çıkarabilir. Bu büyük ihtimalle de böyledir. Bu olay bu süreçte provokasyon yaratmak isteyenlerin işidir" dedi.