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PKK: Dini kullanın

KCK soruşturması iddianamesinde yer alan bilgilere göre, terör örgütünden, yerel seçimler öncesi dinin propaganda olarak kullanılması talimatı gelmiş.

16 Haziran 2010 03:00

T24 - KCK soruşturması iddianamesinde yer alan bilgilere göre, terör örgütünden, yerel seçimler öncesi dinin propaganda olarak kullanılması talimatı gelmiş.

7 bin 500 sayfadan oluşan ve mahkemeye sunulan KCK iddianamesinde, örgütün dini kullandığı iddiası yer alıyor.

İddianamede, teknik takibe takılan bazı şüphelilerin, konuşmalarında dini oluşumlarla ittifak yapılmasını savundukları, yerel seçimler öncesi dinin seçim propagandası olarak kullanılmasını önerdikleri belirtiliyor.

Örgüt üyeleri, dini yapılarla ittifak arayışının geliştirilmesi için şeyhlere taviz verilmesini tavsiye ederken, PKK’nın da, AKP'nin kuran'la oy topladığını, bu nedenle örgüte bağlı inanç grubunun iyi çalışmasını önerisinde bulunduğu iddiası yer alıyor.

İddianamede, örgüt üyelerinin ‘din propagandası yapılmasına’ karşı çıktıkları, ancak halkın şeyhlere inandığının da altını çizdikleri bilgisi yer alıyor. İddianamede örgüt üyelerinin ‘şeyh ve bunun gibileri bizim için çalıştırmalıyız. Çalışırlarsa sonuç alınır’ dediği belirtiliyor.


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