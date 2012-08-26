'PKK dağdan ovaya silahla inmek istiyor'

Hilla Kaplan

(YeniŞafak, 26 Ağustos 2012)

PKK dağdan ovaya inmek istiyor

Son dönemde Şemdinli'den Hakkâri'ye kadar PKK'nın yapmaya çalıştığı işin adı "dağdan ovaya inmek". Ancak o meşhur sözde kastedildiği gibi elini kolunu sallayarak değil, elinde silahla inmek... Yol kontrolleri, BDP'lilerin şefkatli bakışları altında atılan nutuklar ya da milletvekili kaçırmalar aslında PKK'nın "buralar benden sorulur" şeklinde özetlenebilecek alan hakimiyeti kurma arzusunun göstergeleridir.

"PKK ne yapmaya çalışıyor" başlıklı yazımı şöyle bitirmiştim:

"Türkiye'nin özellikle milliyetçi damarı güçlü kentlerinde devlet görevlilerine ve hatta sivillere yönelik saldırılar gerçekleşebilir. Bu arada Suriye'deki süreçle beraber PKK'nın 'Türkiyeli' kimliğinin de silikleştiği görünüyor. Bu yüzden süren savaşı, zemin kazanmak amacıyla bir iç savaşa dönüştürmeye çalışmaları şaşırtıcı olmayacaktır. Bizi zor günler bekliyor. Türk-Kürt ve Alevi-Sünni çatışması çıkarmaya yönelik provokasyonlara gelmemek azami önem arz ediyor."

Bir hafta sonra PKK, Antep'te gerçekleştirdiği meşum bir saldırıyla dördü çocuk dokuz kardeşimizin canına kıydı, onlarcasını yaraladı. Aynı Kumrular ve Güngören saldırılarında olduğu gibi şimdilik saldırıyı üstlenmese de failin PKK olduğu kesin. Emrin nereden geldiğiyse ayrı bir bahsi diğer...

PKK, arzu ettiği yere gelmeyecek olan mevcut hükümeti yıpratmak için elindeki tek kozun bir iç savaş başlatmak olduğunun farkında. Bir iç savaş çıktığı takdirde devlet kendi vatandaşının da kontrolünü yitirirse, PKK'nın istediği yerlerde istediği kadar zarar vermek ve hakimiyet ele geçirmek imkânı olacak. O yüzden özellikle bugünlerde "fitne çıktığı zaman at binen insin, koşan yürüsün, yürüyen dursun, duran otursun" hadisi şerifini hatırlamanın tam zamanıdır. Zira bu ve benzeri terör eylemlerinin amacına ulaşmamasını sağlamanın yolu sükûnetini muhafaza etmekten geçmektedir.

Antep saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, ailelerineyse sabrı cemîl diliyorum. Bir iç savaş provası olan bu saldırıların esas amacına hizmet etmeyen bir halk olduğumuz sürece PKK, bu kanlı stratejiden vazgeçmek ve geri atmak zorunda kalacaktır.