PKK, Cizre Kaymakamı'nın korumalığını yapan polis memurunu kaçırdı

Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur’un yakın koruması polis memuru Ayhan Kaya’nın PKK'nın gençlik örgütlenmesi YDG-H üyesi olduğu iddia edilen kişiler tarafından kaçırıldığı açıklandı. Polis memurunu kurtarmak için ilçede geniş çaplı operasyon başlatıldı.



DHA'nın haberine göre, Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur’un yakın koruma polisi olan Ayhan Kaya, saat 17.00 sıralarında PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H’liler tarafından kaçırıldı. Cizre Devlet Hastanesi’nde rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Ayhan Kaya, özel otomobiliyle evine gitmek üzere yola çıktı. Hastane çıkışında otomobilinin önü kesilen Kaya, silah tehdidiyle etkisiz hale getirildikten sonra kaçırıldı.

Polis memuru Ayhan Kaya’nın kaçırıldığının duyurulmasının ardından güvenlik güçleri ilçede geniş çaplı operasyon başlattı. Cizre’nin giriş ve çıkışları tutulurken, operasyonlar sürüyor.