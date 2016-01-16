PKK: Çınar'da ölen sivil ve çocuklardan dolayı üzüntü duyuyoruz

Diyarbakır’ın, Çınar ilçesindeki emniyet müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı PKK’nın silahlı kanadı HPG üstlendi. HPG, “Ölen sivil ve çocuklardan dolayı üzüntü duyuyoruz” dedi.

Saldırının ardından bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olayda yaşanan sivil kayıplar nedeniyle sorumluların özür dilemesini istemişti. HDP'den ikinci çağrı da PKK açıklmasından hemen önce bugün geldi. HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, bebeklerin de ölümüyle sonuçlanan saldırıyı yapanlardan özür beklediklerini tekrarladı.



İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi'nde bazı bölgelerde uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için 2 günlük açlık grevi yapan 16 kişiyi ziyaretinde konuşan Beştaş, 'Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi' adıyla yayınlanan bildiriye imza atan akademisyenlere yönelik soruşturmaları eleştirdi. Çözüm sürecine Türkiye'nin her kesiminden büyük destek verildiğini söyleyen Beştaş, "Cumhurbaşkanı ve hükümet başkanlık sistemine geçişi savaşı tırmandırmakta buldu" dedi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bebeklerin de ölümüyle sonuçlanan saldırısıyla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı, "Bu saldırıyı yapanlardan özür bekliyoruz" sözlerine ilişkin ne düşündüğü sorulan Meral Danış Beştaş, şöyle konuştu:



"Biz asla Çınar'daki bebeklerin ve sivillerin öldürülmesini, Silopi'den, Şırnak'tan, Sur'dan ayırmıyoruz, ayıramayız. Bizim HDP olarak ilkesel tutumumuz her olayda geçerlidir. Gerçekten Çınar'da çocukların, bebeklerin ve sivillerin ölümü bizi derinden sarsmıştır."

"Üzüntü duyuyoruz"

Saldırıyı PKK’nın silahlı kanadı HPG üstlendi. HPG'nin açıklamasında şöyle dendi:

"Yapılan bu eylem sonucunda tam sayısı netleştirilememekle birlikte eylem sırasında binada olan 30'un üstünde polisin öldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca yaralı polislerin olduğu da tespit edilmiştir. Ancak yandaş medya tarafından bu eylemde 1’i polis, 5’i sivil toplam üzere 6 kişinin yaşamını yitirdiği servis edilmektedir. Türk Özel Harp Dairesi tarafından yayılan bu haberin gerçekle bir ilgisi yoktur.

Bu eylem esas olarak emniyet güçlerini hedeflemektedir. Ancak Emniyet Müdürlüğü ile polis lojmanlarının 5 katlı olan aynı binada olmasından dolayı lojman içinde 2 sivil insanın da yaşamını yitirmesine yol açılmıştır. Aynı zamanda eylemden dolayı patlayan trafonun bir evin üzerine düşmesi neticesinde evin içinde 2’si çocuk 3 insanımız da yaşamını yitirmiştir.

Açık ki hareketimizin genel çizgisi ve siyasal amaçları gereğince hiçbir zaman hiçbir sivil bizim hedefimiz olamaz. Bu eylemde de hedef güvenlik kuvvetleridir. Herhangi bir biçimde sivillerin zarar görmemesine özen gösterilmiştir. Ancak buna rağmen bu eylem nedeniyle sivil insanlarımızın yaşamını yitirmiş olmasından dolayı üzüntümüzü vurgulamak istiyor, yaşamını yitiren sivil insanlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz."

Açıklamada, " Türk devletinin bu politikası sürdüğü müddetçe, bu saldırılara karşılık verilecek, Çınar gibi eylemler de sürecektir" ifadsine yer verildi.