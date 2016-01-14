Çınar'daki saldırıda anne hayatını kaybetti, 2 yaşındaki oğlu ile polis memuru eşi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Esra Köse Başaran'ın polis eşi ile 2 yaşındaki oğlunun da yaralandığı belirtildi.

Çınar Kaymakamlığı'nda memur olarak çalışan Esra Köse Başaran, polis memuru eşi Cengiz Başaran ile 2 yaşındaki oğlu Yiğit Tuğra Başaran'ın, dün geceki PKK'nın bombalı saldırısı sırasında Emniyet lojmanlarının 1’inci katında bulundukları belirtildi. Saldırıda Esra Köse Başaran hayatını kaybederken, polis eşi ile oğlu yaralandı. Yaralı polis ile oğlu Diyarbakır'daki ilk tedavilerinin ardından Ankara GATA'ya sevk edildi. Yaralı baba oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Esra Köse Başaran’ın cenazesi ise işlemlerin tamamlanmasının ardından yarın memleketi Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Acı haberin ardından yakınları Doğanşehir ilçesindeki Başaran çiftinin baba ocağına gelirken, eve Türk Bayrağı asıldı. Başaran çiftinin 6 yıldır Diyarbakır’da görev yaptıkları öğrenildi.