PKK cenazesinde bir asker





HAKKARİ’nin Yüksekova İlçesi’nde, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen PKK terör örgütü mensubu ‘Kendal Polat’ kod adlı 26 yaşındaki Adnan Donuk’un cenazesi Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Çomak Köyü’nde toprağa verildi. PKK mitingine dönüşen cenazeye, izin kullanarak köye geldiği belirlenen teröristin Kastamonu’da vatani görevini yapan asker kardeşi 21 yaşındaki Veysi Donuk da katıldı. Üzgün olduğu görülen kardeş Donuk gazetecilere konuşmazken, cenazeye katılanlar, “Artık kardeş kanı akmasın. Bu ülkede annelerin ağlamasını istemiyoruz” dedi.



21 Ağustos’ta yürütülen operasyonlar kapsamında Yüksekova kırsalında çıkan çatışmada güvenlik güçlerince öldürülen terörist Adnan Donuk’un cenazesi dün Malatya’ya giden aile fertleri tarafından teslim alındı. DTP’li Suruç Belediyesi’nin tahsis ettiği ambulansla Malatya’dan yola çıkan terörist cenazesi akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne ulaştı. Çomak Köyü’nde toplanan çok sayıda kişi yürüyerek geldikleri köyün girişinde cenaze aracını beklemeye başladı. Cenaze aracının bulunduğu konvoyun köy girişine ulaşmasıyla çok sayıda kişi ambulansta bulunan ve PKK’yı simgeleyen bez parçalarının sarılı olduğu tabutu PKK ve bölücü başı Abdullah Öcalan lehine slogan atıp, omuzlarına alarak köye doğru yürüyüşe geçti. Yüzlerini poşu ile gizleyen çok sayıda kişi, sözde PKK’yı temsil eden bez parçaları, bölücübaşının posterleri ile daha önceki çatışmalarda öldürülen teröristlerin fotoğraflarını taşıdı.



BÖLÜCÜ SLOGANLAR



Kürtçe yazılı, ‘Şehit Namırın’ (Şehitler Ölmez) ve ‘Biji Apo, Biji PKK, Biji HPG’ (Yaşasın Apo, Yaşasın PKK, Yaşasın HPG) pankartları açan yaklaşık 500 kişi, ‘Sayın Öcalan’, ‘Öcalan’sız dünyayı başınıza yıkarız’, ‘İntikam, intikam’, ‘Vur gerilla vur, Kürdistan’ı kur’, ‘Suruç ovası Apocular yuvası’, ‘Biji Serok Apo’ (Yaşasın Başkan Apo), ‘Şehit Namırın’ (Şehitler Ölmez), ‘HPG cepheye misillemeye’ sloganları attı.



2 kilometrelik yolu sloganlar eşliğinde yürüyen grup, teröristin cenazesini son kez evine götürdü. Kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılanan cenaze, evde bir süre bekletildikten sonra, mezarlığın yanında bulunan boş alanda briketlerin üzerine konularak cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası köy mezarlığında sloganlar eşliğinde cenaze defnedildi. Defin işlemi sırasında DTP’li Suruç Belediye Başkanı Ethem Şahin ile DTP İl Başkanı İbrahim Ayhan’ın da mezarlığa geldiği görüldü.



ASKER KARDEŞ CENAZEDE



3 yıl önce PKK saflarına katılan ve 21 Ağustos’ta çıkan çatışmada öldürülen terörist Adnan Donuk’un kardeşi Veysi Donuk’un ise Kastamonu’da vatani görevini yaptığı ortaya çıktı. Askerliğinin bitimine 6 ay kalan jandarma er Veysi Donuk’un yaklaşık 10 gün önce izin kullanarak ailesinin yanına geldiği öğrenildi. İznini kullandığı sırada ağabeyinin ölüm haberini alan, cenaze sırasında üzgün olduğu görülen ve yakınları tarafından teselli edilen Veysi Donuk, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. PKK’lı ağabeyi öldürülen Veysi Donuk’un, önümüzdeki günlerde izninin bitmesiyle birlikte vatani görevini tamamlamak üzere yeniden Kastamonu’daki birliğine teslim olacağı kaydedildi. Ağabeyi çatışmada güvenlik güçlerince öldürülen Veysi Donuk’un yakınları ise, ülkede akan kanın durmasını istedi. Kürtçe konuşan ve gazetecilerin görüntü almasını istemeyen kişiler, ”Artık hiçbir annenin ağlamasını, kardeş kanı akıtılmasını istemiyoruz. Ölen de, öldüren de bizim evlatlarımız. Birileri bu akan kana artık dur desin” diye konuştular.



