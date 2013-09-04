PKK, Bingöl'deki patlayıcılarla barış sürecini sabote edecekti iddiası

Bingöl’de güvenlik güçlerince ele geçirilen patlayıcı yüklü aracın, PKK tarafından hazırlandığı ve hükümetin çözüm süreci kapsamında 1 Eylül’den itibaren adım atmaması halinde eylemsizlik sürecinin sona erdirilmesi için kullanılacağı iddia edildi.

Bingöl’de patlamaya hazır halde, 7 ayrı piknik tüpüne yerleştirilmiş 200 kilogram patlayıcı bulunan aracın ele geçirildiği ve 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ayrıntıları gün ışığına çıkmaya başladı. Bomba düzeneklerinin, PKK tarafından Diyarbakır’da hazırlanarak 58 FE 812 plakalı ticari araca yerleştirildiği belirlendi.

Milliyet gazetesinden Sertaç Koç'un haberine göre, bomba düzeneklerinin yerleştirildiği araca 63 SD 416 plakalı bir diğer araç da eskortluk yapmak için hazırlandı. Bu iki araç daha sonra Diyarbakır’ın Lice ilçesinden yola çıktı. Bomba yüklü aracın ve kendisine eskortluk yapan diğer aracın eylem bölgelerine bu bomba düzeneklerini götürmek üzere harekete geçtiği istihbaratı üzerine, bölgedeki tüm güvenlik güçleri alarma geçti.

İHA’lar takip etti

Bomba yüklü araçlar İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de komuta merkezinden saniye saniye takip edildi. Bingöl’ün Genç ilçesi üzerinden Bingöl yönüne doğru hareket geden iki araç için güvenlik güçleri yol üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İki araç, il merkezi girişindeki 49’ncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı önüne geldiği saat 20.55 sıralarında durduruldu. Akrep ve Shortan gibi zırhlı araçların da kullanıldığı operasyonda, iki araçtaki toplam 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden üçünün Mardin, birinin ise Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi.

Bomba imha uzmanlarınca araçlarda kapsamlı aramalar yapıldı. 58 FE 812 plakalı araçta 7 ayrı piknik tüpüne yerleştirilmiş, yaklaşık 200 kilogram plastik patlayıcı ele geçirildi. Tüplerin içine etkisinin artırılması için yoğun miktarda demir bilye ve metal parçaları ile çivi yerleştirildiği görüldü.

Bombalar, uzman ekiplerce titiz çalışmaların etkisiz hale getirildi. Araçlar Bingöl Emniyet müdürlüğü bahçesine çekldi. Araçta ve bomba düzenekleri üzerinde ayrıca kapsamlı parmak izi ve DNA incelemesi de yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınanların sorgusu sürerken, bomba düzeneklerinin PKK tarafından hazırlandığı iddia edildi. Bombaların, hükümetin çözüm süreci kapsamında 1 Eylül’den itibaren adım atmaması halinde eylemsizlik sürecinin sona erdirilmesi için kullanılmasının hedeflendiği dillendirildi.

Araçtaki bomba düzenleklerinin Tunceli bölgesi ve civarına yapılacak askeri sevkiyatlar sırasında yol kenarlarına yerleştirilerek patlatılmak üzere bu ile götürüldüğü belirtildi. Bomba düzeneklerinin karayollarının kenarlarına tuzaklanarak, askeri sevkiyatlar sırasında uzaktan kumanda ile patlatılacağı belirtildi.

PKK’nın bombalı eylemlyerle çözüm süreci kapsamında adım atılması yönünde yaptığı açıklamalara dikkat çekmek için yapılacağı öne sürüldü. Bomba yüklü araçların, gözaltına alınan 4 kişi tarafından Elazığ karayolu üzerinde başka örgüt üyelerine teslim edileceği ifade edildi.

Üçüncü araç iddiası

DHA’nın haberine göre, bu iki araçla birlikte Diyarbakır’dan ayrılan ve köy yoluna saparak izini kaybettiren Diyarbakır plakalı üçüncü bir araç daha olduğu iddia edildi. Haberde bu aracın da bomba yüklü olduğu kaydedildi. Bir köy yoluna saparak izini kaybettirdiği belirtilen aracı bulmak için jandarma ve polisin ortak operasyonlar düzenlediği ifade edilidi.

Ancak bu iddia emniyet kaynaklarınca doğrulanmadı. DHA’ya konuşan üst düzey bir yitkele de, “Bombaların kimler tarafından araçlara yüklendiği, kimlere teslim edileceği belirlendi. Bu isimler üzerinde çalışmalar sürüyor” dedi.

‘Süreçten rahatsız olanlar’

Milliyet'in haberinde bombaların PKK içinde çözüm sürecinin gidişatından memnun olmayan bir ekip tarafından hazırlanmış olabileceği değerlendirildi. Haberde ayrıca PKK üst yönetiminin, bombalı eylem kararından haberinin olmayabileceği de ifade edildi.

Valilik açıklaması

Bingöl Valiliği’nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada ise “Bingöl Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince, 2 Eylül 2013 günü saat 20.55 sıralarında Genç-Bingöl karayolu üzerinde 2 araç durdurulmuş, durdurulan araçlarda 7 mutfak tüpü içerisinde yaklaşık 200 kilo patlayıcı madde ele geçirilmiştir.

Konuyla ilgili 4 şahıs gözaltına alınmış, tahkikat devam etmektedir” denildi. Bingöl’de patlayıcı yüklü aracın ele geçirilmesinin ardından bölgede alarma geçildi.

BDP’liler bilgi bekliyor

BDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken ise Milliyet’e yaptığı açıklamada, konu hakkında net bir bilgi olmadığını ve mahiyetini de bilmediklerini söyledi. Baluken, durumun netleşmesi halinde açıklama yapabileceklerini söyledi. Baluken, Bingöl Vali Yardımcısı Mehmet Alper Çığ’la görüşüp bilgi almaya çalıştığını belirterek, “Vali izinde olduğu için yardımcısı vekillik ediyor. Kendisini aradım. Olayın detayı ve hangi örütle bağlantılı olduğunu bilmediklerini söyledi. Olayın mahiyetini de bilmiyoruz. Net bilgi de verilmiş değil. Yerelden de farklı bir bilgi gelmedi. Olayın mahiyetine göre açıklama yaparız” diye konuştu.