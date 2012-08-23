PKK-BDP buluşmasına suç duyurusu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, Şemdinli-Derecik bölgesinde silahlı teröristlerle buluşan BDP'li milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçede esnaflık yapan Mahmut Çakır, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, aralarında BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ve milletvekillerinin de olduğu 10 kişi hakkında "terörü destekleme, teröre lojistik imkan sağlama ve teşvik etme, terör propagandası'' yaptıkları iddiasıyla hazırladığı şikayet dilekçesini verdi.

Daha sonra basın açıklaması yapan Çakır, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak başkanlığındaki heyetin, Şemdinli ilçesine bağlı Bağlar köyünde incelemede bulunma bahanesiyle PKK üyeleriyle buluştuğunu ileri sürdü.

Çakır, basın yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber, fotoğraf ve görüntülerin buluşmayı ispatladığını savunarak, söz konusu kişilerin basın yoluyla PKK'nın propagandası yaptığını, o nedenle suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.