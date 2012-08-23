T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aysel Tuğluk: PKK'lılara sarılmak suç değil

Şemdinli'de PKK'lılarla BDP'li vekillerin kucaklaşmasını eleştiren ve bunun için BDP'li vekilleri özür dilmeye çağıran Arınç'a Tuğluk'tan yanıt geldi

23 Ağustos 2012 14:29

Hakkari'de yol kesen PKK’lılara sarıldıkları için kendilerini özür dilemeye çağıran Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yanıt veren Van Bağımsız Milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, “Suç işlediğimi düşünmüyorum. Gerillayı doğru anlamalıyız” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programda BDP'lilerin PKK'larla Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki buluşmasına tepki gösterdi.

Bülent Arınç, “Aysel Tuğluk'u bu görüntülerden dolayı affetmiyorum. Teröristlerle buluşmasını hazmedemem, özür dilerse affederim” dedi.

DTK Başkan Yardımcısı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Bülent Arınç’ın sözlerini değerlendirdi.

Silah bırakan PKK’lılar için devletin bir çözümü olmadığını savunan Aysel Tuğluk, “İkna etseydik ve yanımızda getirseydik, devletin onlara sunacağı bir çözüm var mı, yok mu? Pişmanlık Yasası çıkardılar, işlemediği görüldü. Habur'dan girenler silahlarını bırakıp geldiler. Onlara devlet nasıl bir çözüm sundu? 'Gelsinler, Ankara'da siyaset yapsınlar' dediler. Habur'dan gelenlerin bir kısmı cezaevinde biliyorsunuz. Bir kısmı da geri dönmek zorunda kaldı. Burada yaşama hakkı tanımadılar” dedi.

PKK’lılara sarılmanın suç olmadığını ifade eden Tuğluk, şöyle konuştu: "Ben bir suç işlediğimi düşünmüyorum, ortada bir suç yok. Gerillayı da doğru anlamalıyız. ‘Terörist’ dediğimiz için 30 yıldır memleketin ne hale geldiği ortada. PKK bir sonuçtur. O nedenleri ortadan kaldırmadığımız sürece PKK'yi bitirseniz bile 10 tane PKK çıkar. Bu koşullar, bu nedenler Kürt sorununun bir sonucudur. Yani böyle görmek lazım.”

ETİKETLER

Aysel TuğlukPKKsaldırısuçBülent ArınçHakkari

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24