Aysel Tuğluk: PKK'lılara sarılmak suç değil

Hakkari'de yol kesen PKK’lılara sarıldıkları için kendilerini özür dilemeye çağıran Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yanıt veren Van Bağımsız Milletvekili ve DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, “Suç işlediğimi düşünmüyorum. Gerillayı doğru anlamalıyız” dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programda BDP'lilerin PKK'larla Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki buluşmasına tepki gösterdi.

Bülent Arınç, “Aysel Tuğluk'u bu görüntülerden dolayı affetmiyorum. Teröristlerle buluşmasını hazmedemem, özür dilerse affederim” dedi.

DTK Başkan Yardımcısı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, Bülent Arınç’ın sözlerini değerlendirdi.

Silah bırakan PKK’lılar için devletin bir çözümü olmadığını savunan Aysel Tuğluk, “İkna etseydik ve yanımızda getirseydik, devletin onlara sunacağı bir çözüm var mı, yok mu? Pişmanlık Yasası çıkardılar, işlemediği görüldü. Habur'dan girenler silahlarını bırakıp geldiler. Onlara devlet nasıl bir çözüm sundu? 'Gelsinler, Ankara'da siyaset yapsınlar' dediler. Habur'dan gelenlerin bir kısmı cezaevinde biliyorsunuz. Bir kısmı da geri dönmek zorunda kaldı. Burada yaşama hakkı tanımadılar” dedi.

PKK’lılara sarılmanın suç olmadığını ifade eden Tuğluk, şöyle konuştu: "Ben bir suç işlediğimi düşünmüyorum, ortada bir suç yok. Gerillayı da doğru anlamalıyız. ‘Terörist’ dediğimiz için 30 yıldır memleketin ne hale geldiği ortada. PKK bir sonuçtur. O nedenleri ortadan kaldırmadığımız sürece PKK'yi bitirseniz bile 10 tane PKK çıkar. Bu koşullar, bu nedenler Kürt sorununun bir sonucudur. Yani böyle görmek lazım.”