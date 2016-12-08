PKK bağlantısı iddiasıyla açığa alınan 10 bin 400 öğretmenden 9 bin 474'ü göreve iade edildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), PKK ile iltisak gerekçesiyle açığa aldığı 10 bin 400 Eğitim Sen üyesinden 9 bin 474’ünü görevine iade etti. Aynı gerekçeyle açığa alınan 926 öğretmenin önümüzdeki günlerde iade edilmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'in haberine göre, MEB, eylül ayında “bölücü terör örgütleri ile ilişkisi olduğu” iddiasıyla 11 bin 285 öğretmeni açığa aldı. Öğretmenlerin açığa alınma gerekçesi, “Güvenlik kuvvetlerince bölücü terör örgütüne karşı yürütülen iç güvenlik operasyonları ile günvenlik amacıyla alınan tedbirler ve bazı illerde ilan edilen sokağa çıkma yasağını akamete uğratmak ve eğitim öğretim hakkını engelleyici niteliklte eylemlere katılarak terör örgütüne destek verici nitelikte faaliyetlerde bulunmak” olarak açıklandı. Açığa alınan 11 bin 285 öğretmenin 10 bin 400’ünün muhalif sendika Eğitim Sen’e üye olduğu bildirildi.

"Aklanmadılar"

Ancak MEB, bu öğretmenleri yaklaşık üç ay sonra iade etmeye başladı. Kasım ayı sonunda 6 bin 7, Aralık başında da 3 bin 592 öğretmeni görevine iade etti. Binlerce öğretmeni aylarca sınıfından, okulundan uzak tutan MEB; bu işleminde geri adıl algısı oluşturmamak adına “göreve iade” yerine “görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması” kavramını kullandı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da iade edilen öğretmenler hakkında soruşturmaların sürdüğünü, ancak bu aşamadan sonra uygulanan açığa alma tedbirinin kamu yararı bakımından uygun olmayacağını belirtmişti. Yılmaz, iadesi yapılan öğretmenler hakkındaki soruşturmaların sürdüğünü, iadenin “aklandıkları anlamına gelmediğini” dile getirmişti.

9 binden fazla iade

Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca, görevine iade edilen 9 bin 599 öğretmenin 9 bin 474’ünün sendikalarının üyesi olduğunu bildirdi. Karaca, 926 öğretmenin hâlâ açıkta bekletildiğini, haklarındaki iddialar aynı olduğu için onların da yakın zamanda iade edilmesini beklediklerini dile getirdi.

İade gecikiyor

“Sosyal medyadan eleştiri” gerekçesiyle 120 üyelerinin daha önce valilik kararı ile açığa alındığını belirten Karaca, “Bunlardan 36’sı hakkında soruşturma tamamanladı ve iade kararı verildi. Ancak iade yazısı yazılmıyor. Zamana yayılıyor. Öğretmenler keyfi olarak açıkta tutuluyor” bilgisini verdi. Karaca, bakanlık yetkililerinin, 9 binden fazla öğretmene “pardon” denilmesi ile ilgili olarak, “Darbe girişiminden sonra temizlenme, ayıklama yapılması gerekiyor. Böyle dönemlerde normal” değerlendirmesi yaptıklarını aktardı.

Maaşlar ödeniyor

Darbe girişiminin ardından MEB’ten 746 öğretmen, üniversitelerden de 73 öğretim üyesi ve 6 idari ve teknik personel ihraç edildi. “İhraç edilene kadar haklarında hiçbir inceleme ve soruşturma yapılmadığını” belirten Karaca, ihraç edilen 825 üyeleri için aylık 2 bin TL maaş ödemesi yaptıklarını anlattı. Açığa alınan öğretmenler için de yaklaşık 3 ay 3’te 1 oranında maaş kesintisi yapıldığını anımsatan Karaca, “Onlar da iade edildiği anda içeride kalan maaşlarını toplu olarak alacaklar” dedi.