PKK, askeri üsse havan topuyla saldırdı

Teröristler Hakkari'nin Çukurca ilçesideki askeri üsse havan topuyla saldırdı.



Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri üs bölgesine teröristler havan topuyla saldırı düzenledi; 1 asker yaralandı.



Teröristler üsse 10 havan topu atışı yaptı.



Çukurca ilçesinin Irak sınırında bulunan 3. Jandarma Komando Taburu'na bağlı askerlerin görev yaptığı Dağbaşı üs bölgesine bir grup terör örgütü mensubu, Irak sınırından havan topuyla saldırdı.



Güvenlik güçleri saldırıya karşılık vererek teröristleri geri püskürttü, saldırıda 1 asker yaralandı.



Yaralı asker helikopterle Hakkari'de bulunan Fatih Kışlası'na getirilerek buradan ambulans ile asker hastanesine kaldırıldı.