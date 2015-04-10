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PKK, Almanya'daki eylemlerinden dolayı özür diledi

Cemil Bayık: Artık Türkiye'ye karşı savaşmak istemiyoruz. Artık yeter diyoruz

10 Nisan 2015 00:16

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Alman yayın kuruluşları WDR ve NDR ile mülakatında, “PKK adına Alman halkından özür diliyorum. Bu tür eylemler bir daha asla olmayacak” sözleriyle 90'lı yıllarda Almanya'da düzenlenen kendini yakma, otoban işgalleri gibi eylemlerden ötürü özür diledi. Bayık, örgütün artık bağımsız bir Kürt devleti kurulması amacını gütmediğini, siyasi bir çözüme ulaşılması için gayret ettiğini ifade etti. Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı ve Dış Politika Sözcüsü Rolf Mützenich, IŞİD'e karşı mücadele ve Bayık'ın açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda PKK'nın konumunun yeniden değerlendirilebileceğini belirtti.

Cemil Bayık, “Artık Türkiye'ye karşı savaşmak istemiyoruz. Artık yeter diyoruz. Savaşarak ne biz amaçlarımıza ulaşabildik, ne de Türk devleti” dedi. Mülakatı yapan basın mensuplarının Cemil Bayık ile Kandil Dağı'nda bir araya geldiği bildirildi.

 

Mützenich: PKK şiddeti bırakmalı

 

PKK, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütü listelerinde bulunuyor. SPD Meclis Grup Başkanı ve Dış Politika Sözcüsü Rolf Mützenich, IŞİD'e karşı mücadele ve Bayık'ın açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda PKK'nın konumunun yeniden değerlendirilebileceğini belirtti. Mützenich, “Bu açıklamalar yeni bir ses tonuna işaret ediyor ve örgütün yeni bir değerlendirmeye tabi tutulması için fırsat oluşturuyor” dedi. Mützenich, bunun için PKK'nın inandırıcı ve kontrol edilebilir bir şekilde şiddetten vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

 

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