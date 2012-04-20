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Dünya

PKK, Almanya'da feribot bastı

Dokuz kişiden oluşan PKK sempatizanları, Hamburg kentinde Elbe nehri üzerinde sefer yapan bir feribottu dün akşam saatlerinde kaçırmak istedi

20 Nisan 2012 20:04

Almanya'nın Hamburg kentinde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını talep eden bir grup PKK sempatizanı feribot kaçırmak istedi. PKK sempatizanları Alman polisi tarafından gözaltına alındı.

 
60 yolcunun bulunduğu feribota binen 4'ü kadın 9 terör örgütü yandaşı kaptanı etkisiz hale getirirek feribotu ele geçirmek istedi. Ancak kaptan daha hızlı davranarak alarm düğmesine basınca, baskına Alman polisi müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen sahil güvenlik polisleri, terör örgütü yandaşlarını gözaltına aldı.
 
 

Sorguları sürüyor

 
 
Polise direnmeyen terör örgütü yandaşları, feribotu Kuzey Denizi'ne götürmeyi hedefliyordu. Üzerlerinde terör örgütü dokümanları ele geçirilen grubun polisteki sorgusu devam ediyor.
 
 

Köln'de de benzer eylem yapılmıştı

 
 
PKK sempatizanları geçtiğimiz günlerde de Almanya'nın Köln kentinde benzer bir eylem gerçekleştirmişti. Ren üzerindeki bir feriboto kaçırmak isteyen terör sempatizanları, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

 

 

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