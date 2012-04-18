PKK'lılar Vatikan'ın ofisini bastı

PKK yandaşı yaklaşık 20 kişi Vatikan'ın basın ofisinde kısa süreli eylem yaptı, Abdullah Öcalan lenihe slogan attı.

İtalyan haber ajansı "Adnkronos"un haberine göre, bu sabah saatlerinde yaklaşık 20 kişilik PKK yandaşının, Vatikan'ın basın ofisine girerek,Abdullah Öcalan için "özgürlük" sloganları attıkları belirtildi. PKK'lılar eylemin "Kürt sorununa dikkat çekmek" için yaptıklarını ifade etti.

AA muhabirinin ulaştığı Vatikan yetkilileri de olayı teyit ederek,PKK yandaşlarının basın ofisinin sorumlularından biriyle görüştükten sonra ofisten ayrıldıklarını kaydetti.