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PKK: AKP Hakkâri İl Başkanı'nı tutukladık!

PKK, Hakkâri'de aracı terk edilmiş halde bulunan AKP Hakkari İl Başkanı Tarhan'ı tutukladığını açıkladı

08 Eylül 2012 21:21

PKK, Hakkâri'nin Oğul köyü yakınlarında aracı ve cep telefonu bulunan AKP Hakkâri İl Başkanı Avukat Abdulmecit Tarhan'ı tutukladıklarını açıkladı.

AKP Hakkâri İl Başkanlığı yapan avukat Abdülmecit Tarhan'ın otomobili merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Oğul köyü yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Araçta cep telefonu da olan iiki dönemdir AKP Hakkari İl Başkanlığı'na yapan Tarhan'dan uzun süre haber alınamadı. Tarhan'ın PKK tarafından kaçırıldığı Fırat Haber Ajansı'nda yer alan haberle kesinleşti. Habere göre, PKK , Tarhan'ı 'tutuklandığı'nı açıkladı.

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