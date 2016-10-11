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PKK, AKP Dicle İlçe Başkanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi

Deryan Aktert saldırı sonucunda hayatını kaybetti

11 Ekim 2016 18:27

PKK, AKP Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in hayatını kaybettiği saldırıyı PKK'nın üstlendi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Hani yolu çıkışındaki kendisine ait akaryakıt istasyonunda, dün saat 23.00 sıralarında silahlı saldırıya uğrayan Aktert, olay yerinde hayatını kaybetmişti. 

Başbakan Binali Yıldırım, Aktert'in ölümüyle ilgili olarak "AK Parti yöneticilerine yapılan saldırılar terör örgütünün alçakça işlerinde yeni döneme girdiğini gösteriyor. AK Parti teşkilatlarına yönelik intihar saldırıları ve suikastlerin artırılması yönünde örgüt yöneticilerinin bir süredir talimatları var. Belli ki bu talimatlar uygulamaya geçirilmeye çalışılıyor" demişti.

HDP'den kınama

HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, bu sabah yayınladıkları açıklamayla, AKP’den siyasetçilerin öldürülmesini kınadı.

HDP’nin yazılı açıklaması şöyle:

“Siyasi cinayetleri en sert biçimde kınıyoruz. AKP'nin çeşitli düzeylerdeki yöneticilerini hedef alan siyasi cinayetleri işleyenler hiç bir meşru gerekçeyi ileri süremezler.

“Bir siyasi partinin yöneticisi olmak hiç bir insan için suçlanma ve hedef alınma nedeni olamaz.

“AKP Dicle İlçe Başkanı Deryan Aktert'in ve ondan önceki siyasilerin katledilmesini kınıyor, kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

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AKPPKKDicleDiyarbakırSaldırıDeryan Aktert

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