PKK, AB'nin 'terörist' listesinden çıkıyor mu?

PKK'nın silahlı güçlerini Türkiye dışına çekmesi ve bir süre sonra da silahlı mücadeleyi tamamen bırakması beklentisi, örgütün AB nezdindeki 'terörist' statüsünün değişip değişmeyeceği tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

‘Çözüm süreci’nde sağlanan hızlı ilerleme ve PKK’nın tüm silahlı güçlerini Türkiye dışına çekmesi ve bir süre sonra da silahlı mücadeleyi tamamen bırakması beklentisi, örgütün Avrupa Birliği nezdindeki ‘terörist’ statüsünün değişip değişmeyeceği tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

AB’nin başkenti kabul edilen Brüksel’de bulunan Güven Özalp’ın BBC Türkçe için kaleme aldığı haber analizi şöyle:

Kürt sorununun çözümü amacıyla başlatılan süreçte belli bir ilerleme sağlanmasıyla birlikte “PKK’nın Avrupa’nın gözündeki statüsü” de giderek yoğunlaşan bir tartışmanın parçası olmaya başladı.

Tartışmaların odağında ise “PKK’nın Avrupa Birliği’nin terör örgütleri listesinden çıkarılması” talebi var.

Aslında bu talep uzunca süredir dile getiriliyordu. Hatta bu çerçevede 2010’da Avrupa’da örgütlü bazı hukuk dernekleri, PKK’nın AB’nin terör örgütleri listesinden çıkarılması talebini bir kampanyaya dönüştürmüştü. Bu talep, Avrupa Parlamentosu’nda her yıl düzenlenen Kürt Konferansı’nın vazgeçilmez konu başlıkları arasında da yer alıyor.

Gelinen aşamadaki fark ise bu vurgunun daha güçlü yapılıyor olması ve bu isteği haklı bulanların sayısındaki artış. Özellikle BDP milletvekilleri sürecin başlamasından bu yana Avrupa’daki temaslarında bu konuyu en üst düzeyde ve yoğun şekilde dile getiriyorlar.

BDP’'den terör penceresi eleştirisi

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şubat ayında Strasbourg’da yaptığı görüşmelerde “Kürt sorununa sadece terör penceresinden bakmayın” mesajı vererek, PKK’nın terör örgütleri listesinde yer almasının, ilerlemeyi engellediğini savundu.

Bu hafta içinde Strasbourg’da temaslarda bulunan Mardin milletvekili Ahmet Türk de, "AB'nin Kürt mücadelesini terörist hareket olarak görmesini” eleştirerek “PKK’nın terör örgütleri listesinden çıkarılması gerektiği” mesajını verdi.

AP’nin raporunda “terörist vurgusu” yapılmasını da haksızlık olarak nitelendiren Türk, “Dünyadaki pek çok örgüt, Avrupa tarafından geçmişte terörist ilan edilmişti ancak bugün demokratik zeminde siyaset yapar duruma geldiler” dedi.

Birleşik Sol sıcak bakıyor

Gelinen aşamada bu talebin belli çevrelerde destek bulmaya başladığını söylemek yanlış olmaz. Özellikle AP’deki Birleşik Sol Grup bu talebe son derece sıcak bakıyor.

“Madem Türk hükümeti PKK’nın lideriyle görüşüyor, PKK da AB’nin terör örgütleri listesinden çıkarılmalı” görüşüne, Avrupa Parlamentosu'ndaki başka grupların Kürt sorunuyla yakından ilgilenen isimlerinden de destek geliyor.

Ama, konunun yoğun şekilde tartışılmaya başlanmış olması hatta artan bir destek bulması, şu aşamada bir sonuç yaratma potansiyeli yüksek değil.

Terör listesinin içinde kimlerin yer alacağı büyük ölçüde siyasi bir karar.

ETA ve IRA artık listede yok

Bu listeye hangi örgütün girip hangisinin çıkacağına AB hükümetleri karar veriyor. Kararın konsensüs gerektirmesi de, bu talebin kısa vadede karşılanmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.

PKK’nın tüm AB üyeleri tarafından hâlâ terör örgütü olarak görüldüğü bir gerçek. Açıkçası, doğrudan bir etki ve yetkisi olmasa da Türkiye’nin de oluru olmadan bu yönde bir adım atılması pratik olarak mümkün değil. Karar aşamasına gelinmesi halinde, AB’nin göz ucuyla ABD’nin tavrına bakacağı da unutulmamalı.

Kısa vadede PKK’nın listeden çıkması söz konusu olmasa da, bu durum orta ve uzun vadede bu yönde bir gelişme yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.

Yürütülen sürecin başarılı olması, PKK’nın format değiştirmesi, silahlı mücadeleyi tamamen bırakması ve “terör örgütü tanımına uymamaya başlaması” bu sonucu doğurabilir.

Uzun süre AB’nin listesinde kalan başta ETA ve IRA olmak üzere çok sayıda örgütün artık listede yer almaması, PKK’nın bu listeden çıkmak için izlemesi gereken yolu da işaret ediyor.