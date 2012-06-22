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PKK, 1 askerle 2 öğretmeni kaçırdı!

PKK'lıların Bitlis kent merkezine cenaze getiren konvoya silahlı saldırıda bulunduğu öğrenildi

22 Haziran 2012 14:41

Diyarbakır karayolunun 30'uncu kilometresindeki Buzlupınar Mevkii'nde dün akşam cenaze götüren konvoya saldırarak 2 köy korucusunu yaralayan PKK'lıların, 1 asker ile 2 öğretmeni de kaçırdığı açıklandı.

PKK'lılar dün akşam saat 20.00 sıralarında dağlık bölgeden karayoluna inerek, Bitlis kent merkezine cenaze getiren konvoya silahlı saldırıda bulundu.

Konvoyda bulunanlardan köy korucusu Hikmet Kandemir ile akrabası olan emekli korucu Hüsamettin Kandemir, PKK'lıların açtığı ateşle yaralandı.

Yoldan geçen diğer araçları da durdurup kimlik kontrolü yapan PKK'lılar, silah tehdidiyle henüz kimlikleri açıklanmayan 2 öğretmen ile 1 askeri yanlarına alarak dağlık bölgeye götürdü.

Olayla ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"21 Haziran 2012 günü saat 20.00 sularında Bitlis il merkezine cenaze defni için Baykan-Bitlis karayolunda seyir halindeki konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda konvoyda bulunan biri emekli 2 geçici köy korucusu yaralanmıştır. Bölücü terör örgütü mensuplarının eylemleri esnasında yolda geçmekte olan araçlar içerisinde 1 asker, 2 öğretmenin kaçırıldığı bilgisi alınmıştır. Yaralanan geçici köy korucuları, Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Bölgede operasyonel faaliyetler devam etmektedir."

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