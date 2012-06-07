PKK'lıların kaçırdığı askerin annesi: Oğlum suçsuz, bırakın

Diyarbakır ’ın Lice İlçesi yakınlarında yol kesen PKK’lılar tarafından kaçırılan 3 kişiden, asker olan Gaziantepli Ali Sabancı’nın evinde endişe yaşanıyor. Kürtçe ağıtlar yakan anne Zeynep Sabancı, oğlunun serbest bırakılmasını istiyor.

Diyarbakır -Bingöl Karayolu’nda dün gece yol kesen teröristler, durdurdukları araçların içerisinde bulunan Erzurum’daki birliğinden 21 günlük hava değişimi izniyle memleketi Gaziantep’in Araban İlçesi’ndeki ailesinin yanına gelmek için yola çıkan Jandarma Er Ali Sabancı’yı kaçırdı. Araban İlçesi’ne bağlı Fıstıklıdağ Köyü’nde geçimini çiftçilikle sağlayan Sabancı Ailesi’nin 8 çocuğundan biri olan Ali Sabancı’nın sağ kolu kırıldığı için hava değişimi ile Gaziantep ’e gelmek istediği bildirildi.

Annesi Kürtçe ağlıyor

6 aylık asker olan Sabancı’nın kaçırıldığının duyulması üzerine baba evinde Kürtçe ağıtlar yükselmeye başladı. Oğlunun kaçırıldığını öğrenen baba 46 yaşındaki Vakkas Sabancı Diyarbakır ’ın Lice İlçesi’ne giderken, anne 45 yaşındaki Zeynep Sabancı, oğlunun fotoğraflarını eline alarak Kürtçe ağıtlar yaktı. Anne Sabancı, "Oğlum kolu kırıldığı için izne geliyordu. Onun bir günahı yok. Oğlumu serbest bıraksınlar. Ciğerim yanıyor" dedi. Kız kardeşi 23 yaşındaki Hatice Sabancı ise "Ağabeyimi serbest bıraksınlar. Onun hiçbir suçu yok" diye konuştu.