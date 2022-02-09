Pizzi'nin Başakşehir'e transferinde Gedson Fernandes etkisi

Aston Villa'dan kiralanan Trezeguet ve Benfica'dan kadroya dahil edilen Pizzi, turuncu-lacivertli takımın Başakşehir Fatih Terim Stadı yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'e transferinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Trezeguet, "Başakşehir gibi büyük bir takıma gelmekten dolayı çok mutluyum. Takımıma en iyi şekilde yardımcı olmak için buraya geldim. Türkiye benim ikinci vatanım. Burada çok güzel anılarım var. Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum. Takımıma elimden gelenin en iyisiyle yardımcı olmak istiyorum. Başakşehir'i hak ettiği yere getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trezeguet, "Kasımpaşa'da Diagne ile çok iyi bir uyumunuz vardı. Başakşehir'de de Okaka ile aynı uyumu yakalayacağını düşünüyor musun?" sorusuna, "Kasımpaşa benim için çok özel bir kulüptü. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Beraber geçirdiğimiz güzel zamanlar nedeniyle özellikle Diagne'ye çok teşekkür ederim. Şimdi Okaka ile beraber oynayacağız. Okaka benim yeni arkadaşım değil. Daha önce onunla Anderlecht'te beraber oynamıştık. Özel bir karakter, harika bir kişiliği var. Diğer takım arkadaşlarımızla beraber, Başakşehir için en iyisini yapmak için mücadele göstereceğiz. Burada önemli olan bireysel performanslar değil, takımın göstereceği kolektif oyun." yanıtını verdi.

Pizzi: "Güçlü bir kulübe geldim"

Benfica'dan transfer olan Pizzi, Başakşehir'e transferi nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, "Güçlü bir kulübe geldim ve çalışmalarıma sıkı bir şekilde devam ediyorum. Hep beraber Başakşehir'i hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

Pizzi, Başakşehir'e transfer olmadan önce Benfica'dan takım arkadaşı Gedson Fernandes ile konuşup konuşmadığı yönündeki soruyu, "Gedson ile konuştum. O da Rizespor'da oynuyor. Diğer taraftan Caiçara ile de görüşmem oldu. Kendisinden kulüp ve İstanbul hakkında olumlu bilgiler aldım. Burada olmak için verdiğim karar beni çok mutlu etti. Mevcut ortam bunu gösteriyor. Artık elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz." şeklinde cevapladı.

Portekizli futbolcu son olarak, hücumda birçok pozisyonda rahat bir şekilde görev aldığını, son kararı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun vereceğini sözlerine ekledi.