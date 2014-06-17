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Yaşam

Pizzayı beğenmeyip restoran müdürünü vuran polis tutuklandı

Verdiği pizza siparişinin istediği gibi olmamasına sinirlenerek silahına sarılan polis memuru ifadesinde 'Koruma amaçlı silahımı çektim' dedi

17 Haziran 2014 11:42

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde dün gittiği alışveriş merkezinde sipariş verdiği pizzanın istediği gibi olmamasına kızarak, restoran müdürü Ü.A.’yı silahla ateş ederek yaralayan polis memuru O.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Merkezinde görevli polis memuru O.G., izinli gününde eşiyle birlikte alışveriş merkezindeki pizza restoranına gitti. Verdiği pizza siparişinin istediği gibi olmamasına sinirlenen polis memuru O.G., tartıştığı restoran müdürünü beylik tabancasıyla yaraladı. Daha sonra ise gelen meslektaşlarına teslim olmuştu. Dün geceyi gözaltında geçiren polis memuru O.G., alınan ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

 

'Bıçak çekip, küfür etti'

 

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen polis memuru O.G., restoran müdürü Ü.A.’nın kendisine küfür ederek bıçak çektiğini öne sürdü. İfadesinde restoran müdürü Ü.A. ile tartıştığını anlatan O.G., “Eşimle birlikte yemeğe geldik. Burada seçtiğimiz menü gelmedi. Biz de garsonlara ‘yarım saattir bekliyoruz, birde istediğimiz menü gelmedi’ dedim. Daha sonra iş yerinin müdürü geldi. Garsonlara benle ilgili olarak küfürlü konuşmasını duyunca yanına giderek ‘sen ne diyorsun’ dedim. Daha sonra tartışma çıktı. Kendisi elinde bıçakla gelince koruma amaçlı silahımı çektim, ateş ettim. Amacım böyle yapmak değildi” diyerek kendisini savundu.

 

Tutuklandı

 

İfadesinin ardından nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan polis memuru O.G., Tekirdağ T Tipi Kapalı Cezaevine konutlu. Olayda yaralanan restoran müdürü Ü.A. ise tedavi gördüğü hastanede hayati tehlikesini atlatarak yoğun bakımdan normal odaya çıkarıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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