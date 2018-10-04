Pizzaya tükürdüğü iddia edilen kurye, suçlamaları reddetti

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, sipariş götürdüğü pizzaya tükürüp, bu anları cep telefonuyla kayda aldığı iddia edilen ve hakkında önce Tüketici Mahkemesi\'nde daha sonra da Ağır Ceza Mahkemesi\'nde iki ayrı suçtan 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan motosikletli kurye Burak S., hakim karşısına çıktı. Burak S., suçlamaları kabul etmedi.

İddiaya göre, motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S. adlı kurye, 24 Aralık 2017\'de sipariş götürdüğü apartmanda, elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurye Burak S.\'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu ile çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5\'inci kata çıkıp, tükürdüğü pizzayı siparişi veren Hüseyin Alyüz\'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.\'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz\'e bildirmesinin ardından olay yargıya taşındı. Kurye Burak S.\'nin pizza firmasındaki işine de son verildi.

Pizzaya tükürdüğü öne sürülen Burak S. hakkında, önce Tüketici Mahkemesi\'nde \'mala zarar verdiği ve besini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürdüğü\' iddiasıyla, daha sonra ise Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek\'ten 2 yıldan 15 yıla kadar, \'mala zarar vermek\' suçundan da 4 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

\'PİZZAYA TÜKÜRMEDİM\'

Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Burak S., Hüseyin Alyüz ile avukatlar katıldı.

Burak S. duruşmada yaptığı savunmada, suçsuz olduğunu ileri sürerek, pizzaya tükürmediğini söyledi. Geçirdiği kaza sonucu yere düşen pizzaları kontrol etmek için pizzanın kutusunu açtığını öne süren Burak S., şöyle konuştu:

\"Suçlamaları kabul etmiyorum. Olay günü ben pizzaları motosikletim ile götürürken kaza geçirdim. Kazada pizzalar motorumdan düştü ama kutularından çıkmadı. Sipariş veren şahsın daha önce arkadaşım Aylin\'e küfrettiğini öğrenmiştim. Daha önce sorunlu bir müşteri olduğunu bildiğim için hızlı bir şekilde adrese gittim. Apartmanın içerisine girince de herhangi bir sıkıntı olmaması için pizzanın kutusunu açıp, pizzanın sağlam olup olmadığını kontrol ettim. Cep telefonumla da pizzanın fotoğrafını çekip arkadaşım Aylin\'e gönderdim. Fotoğrafın altına da, \'Oğuz\'a göster sağlam pizza yapmış\' diye şakalaştık. Ben kesinlikle pizzanın kutusunu açtığımda tükürmedim.\"

Kuryenin tükürdüğünü iddia ettiği pizzalardan yediğini ifade eden Hüseyin Alyüz ise \"Olay günü pizza şubesini aradım ve pizza siparişi verdim. 2 dakikalık bir görüşme yaptım ve kimseye küfür etmedim. Sanık bana pizzayı teslim etti. Ben de pizzayı açıp iki dilim yedim. Aynı apartmanda oturan Çağatay Efe bana \'Pizzayı yeme\' diye mesaj attı. Ben de Çağatay\'ı aradım, bana pizzayı getiren kişinin pizzaya tükürdüğünü söyledi. Hemen Çağatay\'ın yanına gittim. Kamera kayıtlarını incelediğimde sanığın pizzaya tükürdüğünü gördüm. Sanıktan şikayetçiyim. Pizzanın parasını vermiştim. Bu şekilde maddi zararım oldu ama daha ziyade manevi olarak zarar gördüm\" dedi.

Mahkeme heyeti, tükürülen pizzanın mağdur tarafından yenilmesi halinde, mağdurun herhangi bir bulaşıcı hastalık riskine maruz kalıp kalmayacağının belirlenmesi için dosyayı Adli Tıp Kurumu\'na göndererek, duruşmayı 07 Şubat 2019 tarihine erteledi.



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