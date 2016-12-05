Pizzagate: İnternette yayılan komplo teorisinin merkezindeki restorana saldırı girişimi

ABD'de, Başkan Barack Obama ve Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın da aralarında bulunduğu siyasetçilerin, bir çocuk istismarı şebekesiyle bağı olduğuna dair iddiaların merkezinde yer alan pizza restoranına saldırı girişiminde bulunuldu.

İddialar önce, Kasım ayında fikir paylaşım sitesi 4chan adlı internet sitesinde yayımlanmış daha sonra sosyal medyada 'Pizzagate' etiketiyle yayılmıştı.

Pazar akşamı 28 yaşındaki bir adam, Washington'da yer alan, komplo teorisinin merkezindeki Comet Ping Pong restoranına elinde bir tüfekle girdi.

Adam, tüfeği kaçmak isteyen bir restoran çalışanına yöneltti, daha sonra da ateş etti.

Saldırgan, ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından gözaltına alındı.

Adam polise verdiği ifadede, restorana 'Pizzagate' olayını kendi kendine araştırmak için gittiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Parti seçmenlerinin oldukça ilgi gösterdiği iddialara göre söz konusu çocuk istismarı çetesi, Comet Ping Pong adlı pizza restoranında çocuklara işkence yapıyor ve tecavüz ediyordu.

Kasım ayı boyunca Twitter'da neredeyse bir milyon mesajın "pizzagate" etiketi altında paylaşılmasına vesile olan komplo teorisinin kökleri Wikileaks'e uzanıyor.

Wikileaks, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasının başındaki John Podesta'nın e-postalarını kamuoyuna sızdırmıştı.

E-postalarda, Demokrat Parti'nin kampanyaları için para toplanan yerlerden birinin Comet Ping Pong adlı bir pizza restoranı olduğu görülüyor.

Restoranın sahibi James Alefantis de Demokrat Parti destekçilerinden.

İddialar başka bir fikir paylaşım sitesi olan Reddit'te de gündeme getirildi.

İddialara göre Podesta'nın e-postalarında pizza hakkında kullandığı terimler, pedofililerin kullandıkları şifreli bir dile işaret ediyor.

Alefantis, iddialardan sonra kendisinin, çalışanlarının ve yakın çevresinin bile ölüm tehditleri aldığını söylüyor.

Bu iddialarla ilgili hiçbir kanıt bulunmuyor.

Türkiye'de özellikle hükümet yanlısı sosyal medya kullanıcıları #Pizzagate etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımların bir bölümünde, Karaman'da Ensar Vakfı'yla bağlantılı olduğu belirtilen yurtlarda yaşanan çocuklara taciz olayına gösterilen tepkiye karşın, #Pizzagate iddialarının üzerine gidilmediği belirtildi.