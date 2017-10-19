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Yaşam

Pizzacıda sevişen çifte sokağa çıkma yasağı!

Çift kamusal alanda müstehcen tavırlar sergilemekten ötürü ev hapsi ve sosyal hizmet cezası aldı

19 Ekim 2017 00:45

İngiltere'nin York Shrie bölgesinde bir çift pizzacıda sipariş verdikten sonra tezgahın önünde cinsel ilişkiye girdi. Kamu davası açılan ikili jüri karşısında savunma yaptı.

Çiftin işlediği suçun mahkumiyet için yeterli olduğunu söyleyen jüri üyeleri, 12 aylık kamu hizmeti cezasında karar kıldı.

Çift bunun yanı sıra, 23 hafta boyunca elektronik kelepçe takacak ve akşam yedi ile sabah yedi saatleri arasında sokağa çıkamayacak.

Jüri ayrıca, 29 yaşındaki Daniella Hirst 10 gün rehabilitasyon görmesine, 31 yaşındaki Craig Smiht’in ise 15 günlük rehabilitasyonun yanı sıra 200 saat ücretsiz çalışması kararı aldı. Jüri başkanı Charles David çifte, “Hapse girmeye oldukça yakındınız. Kamusal alanda oldukça utanmaz bir suç işlediniz” dedi.

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