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Dünya

Pizza zincirinde seks yapan çifte sokağa çıkma yasağı

İstanbul, 18 Ekim (DHA) – İngiltere’de bir pizza zincirinde seks yaparken yakalanan ve kamu ahlakına karşı gelmek suçundan mahkemeye çıkarılan sokağa çıkmay yasağı cezası aldı

18 Ekim 2017 22:33

İstanbul, 18 Ekim (DHA) – İngiltere’de bir pizza zincirinde seks yaparken yakalanan ve kamu ahlakına karşı gelmek suçundan mahkemeye çıkarılan sokağa çıkmay yasağı cezası aldı.
Haftanın başında, çiftin işlediği suçun mahkumiyet için yeterli olduğunu söyleyen jüri üyeleri, 12 aylık kamu hizmeti cezasında karar kıldılar.
Çift bunun yanı sıra, 23 hafta boyunca elektronik kelepçe takacak ve akşam yedi ile sabah yedi saatleri arasında sokağa çıkamayacaklar.
Jüri ayrıca, 29 yaşındaki Daniella Hirst 10 gün rehabilitasyon görmesine, 31 yaşındaki Craig Smiht’in ise 15 günlük rehabilitasyonun yanı sıra 200 saat ücretsiz çalışması kararı aldı.
Jüri başkanı Charles David çifte, “Hapse girmeye oldukça yakındınız. Kamusal alanda oldukça utanmaz bir suç işlediniz” dedi.

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