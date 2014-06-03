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Yaşam

Pizza Margarita 125 yaşında

İtalya Tarım Konfederasyonu Coldiretti'nin verilerine göre, kayıtlara geçen ilk Margarita Haziran 1889'da yapıldı

03 Haziran 2014 11:41

İtalya, "milli yemeği" Pizza Margarita'nın 125. doğum gününü kutluyor.

O tarihlerde Napoli'deki yazlık ikametgahı Capodimonte Sarayı'nda bulunan Kraliçe Margarita yemek pişirmesi için, dönemin en ünlü pizza ustalarından Raffaele Esposito'yu çağırdı.

Geleneksel sarımsak soslu pizzanın kraliyet ailesi için uygun olmadığını düşünen Esposito, saray mutfağında üç farklı pizza yaptı.

Bunlardan biri de daha sonra "Margarita" olarak anılmaya başlayacak olan ve üzerinde İtalyan bayrağının renklerini taşıyan domates, mozzarella peyniri ve fesleğenli pizzaydı.

Kraliçe Margarita bu pizzayı o kadar beğendi ki, saray mutfağının şefinden Esposito'ya bir takdir mektubu yazmasını istedi.

Esposito da bu mektubu restoranının reklamını yapmak için kullandı ve böylece artık "Margarita" adıyla anılmaya başlanan pizza büyük rağbet görmeye başladı.


Napoli sitesine göre 204 yaşında


Kayıtlara "Margarita" adıyla geçişi 1889 yılına dayansa da, mozzarella, domates ve fesleğenli pizzanın aslında çok daha öncelerden de yapıldığı tahmin ediliyor.

Pizzanın doğum yeri sayılan Napoli merkezli haber sitesi Napoli.com, Margarita'nın aslında en az 204 yaşında olduğunu yazdı.

Napoli.com, bu pizzanın Kraliçe Margarita için icat edilmediğini, yalnızca Kraliçe'ye sunulması sayesinde bu ismi aldığını öne sürdü.

İtalya'da yapılan anketlere göre, İtalyan halkının yüzde 39'u pizzayı İtalyan mutfağının sembolü olarak görüyor.

"Pizza" kelimesinin de tüm dünyada en çok tanınan İtalyanca sözcük olduğu tahmin ediliyor. İtalyanlar yılda kişi başına ortalama 7,6 kilo Margarita yiyor.

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Pizza Margaritaitalya

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