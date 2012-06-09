Piyer Loti'yi bırak Kiler'in Sapphire'ine bak

AK Partili Vahit Kiler'in Piyer Loti Tepesi'nin adının İdris-i Bitlisi Tepesi olarak değiştirilmesi teklifine Eyüp Belediyesi de karşı: "Orada İdris-i Bitlisi gibi 743 şahsiyet daha var."

Radikal'in haberine göre, AKP milletvekili Vahit Kiler’in, Eyüp’teki Piyer Loti tepesine Osmanlı döneminin ünlü Kürt şahsiyetlerinden İdris-i Bitlisi olarak değiştirilmesi talebi dün twitter’da ‘trend topic’ oldu. Ancak “Bu bölge 1934’e kadar İdrisi Bitlisi’nin adını taşıyordu. Mezarı da o tepede. Piyer Loti adı Bitlisliler olarak kanımıza dokunuyor” diyen AK Parti Bitlis milletvekili Kiler, partili belediyelerden bile açık destek göremedi.

Eyüp Belediyesi yetkilileri “Piyer Loti sayesinde Fransa ile iyi ilişkiler kurduk. Fransa’dan ressamlar geldi, Türk ressamlarla birlikte Eyüp’ten Haliç’i, İstanbulu çizdi. TÜRSAB ile bir anlaşma yaptık. Her gün Piyer Loti’ye 10 turist otobüsü geliyor. Orası bizim kültürel zenginliğimiz. Bu ilişkiler varken isim değişikliği söz konusu olamaz. Eyüp Sultan’da İdris-i Bitlisi gibi 743 önemli şahsiyet var” dedi.

Topbaş’tan da tepki:

Artık iş oralara mı geldi?

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise “Herkes kalkıp kendince ne kadar detaylı, ne kadar doğru araştırma yaptığını bilmediğimiz bir konuda, üzerinde tarihçilerin konuşmadığı bir konuda, vekilimizin ifadesinin ne kadar doğru olduğunu bilmediğim bir konuda, benim burada konuşmam doğru olmaz. Kalkıp iş gelip buraya kadar mı dayandı. Tarihçiler konuşur, sonra bakılır” dedi. İdris-i Bitlisi’nin 40-70 bin Alevi’nin ölümünden sorumlu olduğu yolundaki tartışma da dün milletvekili Kiler’e soruldu. Kiler, İdris-i Bitlisi’ye Alevi kesimden tepki olduğunun belirtilmesi üzerine, “Alevi kesime zarar verdiğine dair hiçbir resmi belgede isnat bulamadım. Biz bunu bir yere tepki olsun veya birilerinin farklı yerle çekmesi amacıyla gündeme getirmedik. Masumane, Bitlis’li vatandaş olarak, geçmişte gasbedilmiş bir hakkı geri alma konusunda girişimde bulunduk’’ dedi.

Sapphire de soruldu

Avrupa’nın en yüksek binası Sapphire’in sahibi olan milletvekili Kiler “Gökdelene neden İngilizce isim koydunuz?” sorusuna ise ”Her iki dilde de rahat anlaşılsın diye” karşılığını verdi. Eyüp Belediyesi’nin eski Başkanı AKPli Ahmet Genç de, 2007’de tepenin adının Eyüp Sultan Tepesi olması için başvurmuş, ancak olmamıştı.



Piyer Loti kimdir

Fransız romancı. Eyüp’te yaşadı. Balkan Savaşları ve sonrasında Anadolu işgalinde Avrupa’ya karşı Türkler’i savundu. 1920’de ‘İstanbul Şehri Fahri Hemşehrisi’ oldu.

İdris-i Bitlisi kimdir?

Kürt siyasetçi ve Osmanlı devlet adamı. İstanbul’a davet edildikten sonra Safevi kontrolündeki Doğu Anadolu topraklarının Osmanlı’ya katılmasında önemli rol oynadı.