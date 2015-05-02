'Piyasaya sürülen 130,9 milyon adet 1 kuruş nerede?'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kullanımı yaygınlaşan kuruşlu fiyatların etiketlerde görüldüğünü; ama kasalara gelince para üstü kuruşların geri verilmediğini söyledi.

Palandöken, "Etiketlerde kullanılan kuruşlu fiyatlar nakit ödeyen için geçerli değil. Çünkü bazı etiketlerde kuruşlu fiyatlar yazıldığı halde peşin yapılan alış verişlerin sonunda para üstü olarak kuruş ödenmesi gerektiği halde süper ve discount marketlerde kuruşlu ödemelerin yapılmadığını görüyoruz. Piyasadaki 130,9 milyon adet 1 kuruş nerede? Halkımız da bilinçli davranıp kuruşunu istemeli. Devir 1 kuruşun hesabını yapma devri." dedi.

‘Fiyatların yukarı yönlü eğilimini dizginler’

Zaman'ın haberine göre, halkta tasarruf bilincinin artırılması için kuruş kullanımının önemli olduğuna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, " 2005 yılında tekrar hayatımıza giren kuruş kullanımının bugün hala oturmadığını görüyoruz. İnsanımız para üstü olarak kuruşu istemiyor bazen de utanıp isteyemiyor. Hâlbuki tasarruf kuruş biriktirmekle başlar. Fiyatların yukarı yönlü eğilimini dizginler. Biz, kuruşları beğenmeme veya almama lüksü olacak kadar zengin değiliz. Büyük marketler kasalarında kuruş bulundurmalıdır. 2014 yılı sonuna kadar 1,1 milyar adet 10 kuruş, 1 milyar adet 5 kuruş, 130,9 milyon adet 1 kuruş piyasaya sürülmüş. Yetkililerimiz piyasaya daha fazla kuruş sürmelidir. Kuruşlu para üstünün ödenip ödenmediği de yapılacak denetimlerle takip edilmelidir. Çünkü kayıt dışı gelir elde ediliyor. Esnafta para üstü kalmasın diye sakız ya da kibrit veriyor. Artık kuruş değerinde bir mal olmadığı için bu işten zarar bile ediyoruz" diye konuştu.

‘Fişteki fiyatlar takip edilmeli’

Alışverişlerde fiş ve raf fiyatlarının da iyi takip edilmesi ve fişteki fiyatların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Fiş almaktan ve fiyatları kontrol etmekten vazgeçmeyelim. Büyük marketlerden çok miktarda yapılan alış veriş sonrasında ödeme yaparken raf fiyatı ile kasadaki fiyatın aynı olup olmadığını fişinizden kontrol edin" şeklinde konuştu.