Piyasaya sahte para sürmek isterken yakalandılar

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT merkez ve Sorgun İlçesi\'nde jandarma ve polis tarafından yapılan iki ayrı operasyonda, hepsi sahte olmak üzere 200 liralık 14 banknot ile 100 liralık 228 banknot ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara’dan Yozgat’a gelerek piyasaya sahte para sürdükleri tespit ettikleri 2’si çocuk 4 kişi takibe aldı. Polis tarafından bir süre takip edilen şüpheliler, suçüstü yakalandı. Kardeşinin kimlik bilgilerini kullanan S.D.A, A.T. ile Ç.K.ve D.A. isimli çocuklar gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve kullandıkları otomobilde yapılan aramada 200 liralık 14 sahte banknot ile 100 liralık 2 sahte banknot ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü\'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden S.D.A. ile yaşı 18’den küçük olan Ç.K. tutuklanarak Yozgat Kapalı Cezaev\'ine konuldu.

CANLI HAYVAN PAZARINA OPERASYON

Sorgun İlçesi\'nde ise canlı hayvan pazarında sahte para konusunda istihbarat çalışmaları yapan jandarma ekipleri, sahte para kullanarak canlı hayvan alımı yapmaya çalışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahışların üst aramalarında, 100 liralık 226 sahte banknot daha ele geçirildi. Şüpheliler jandarmada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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