Piyasaya 'playboy' kazandırdım

Murat Kadıoğlu ile iki yıl süren ilişkisini aldatıldığı gerekçesiyle bitiren Simge Tertemiz katıldığı bir tanıtımda samimi açıklamalar yaptı.



Sabah'ın ahberine göre; "Murat benimle birlikte olduktan sonra sayemde isim yaptı. Böyle olacağını bilseydim kesinlikle Murat ile ilişki yaşamazdım. Kendisiyle geçirdiğim iki yıla şimdi çok acıyorum" diyen ünlü manken sözlerine şöyle devam etti: "Kimi yanımda taşısam şöhret oluyor. Piyasa benim sayemde bir Playboy kazandı! Bundan sonra hiçbir erkeği şöhret yapmak istemiyorum. Birlikte olacağım erkeği basının önüne çıkarmam. Murat ile birlikte olan kadınlara Allah sabır versin."





