Piyasaya ayarı düşük altın satan 2 şüpheli yakalandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Gemerek ilçesinde polis, piyasaya düşük ayarlı altın sattıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya ayarı düşük altın sattıkları belirlenen ve haklarında 12 şikayet bulunan Ö.E. ve B.T.\'yi yakaladı. İlçeye aynı yöntemle satış yapmaya geldikleri anlaşılan şüphelilerin, altınları saklamak için yangın tüpünü özel düzeneğe dönüştürdükleri tespit edildi. Operasyonda, ayarlarıyla oynanmış 6 bilezik, 1 bileklik ve 1 gerdanlık ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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