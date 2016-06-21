Piyasaya 14 liradan çıkan fındık, 8 liraya kadar düştü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada işlem gören fındık fiyatının 8 liraya kadar inmesinin kendilerini "şoke ettiğini" açıkladı. Geçen hafta 9 liraya satılan fındığın bir anda 1 lira düşmesine anlam veremediklerini anlatan Soydan, “Alan bazlı destek paralarının ödenmesiyle sevinen üreticimiz maalesef bu fiyat karşısında yine üzüldü. Yaşanan gerilemeye kimse anlam veriyor. Üreticilerimizin kilogram başı 6 lira kaybı var” dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Soydan, yeni sezonun başlamasına iki aydan daha az bir süre kaldığını hatırlatarak, “Buradaki amaç eğer yeni sezonun fındık fiyatını belirlemekse biz buna şimdiden karşıyız. Üreticiler olarak bu Oyunu bozarız” diye devam etti. Fiyatları yukarı taşımak adına da konuşan Soydan, şunları aktardı: “Üretici artık emanete fındık bırakılmayacağını bu sezon anladı. Dolayısıyla üretici fındığını emanete bırakmak yerine deposunda saklayacaktır. İşte o zaman sanayiciler üreticiden fındık alabilmek için sıraya girecektir. Böylelikle fiyat da yükselmiş olacak. Üreticilerimiz eline geçen bu kozu çok iyi değerlendirmelidir. Özellikle bu sezon canımız çok yandı. Üretici bu bilinçle hareket ettiğinde oynanmak istenen oyunu rahatlıkla bozacaktır.”

"Amaç ucuz alım değil"

Türk piyasasının büyük oyuncusu Ferrero’nun fındık şirketinin CEO’su Orhan Veli Oltan, “Ucuz fındık satın almak amacımız olamaz. Fındık fiyatının düşük olması üreticinin ilgisini azaltıp, tarım arazilerinin verimliliğini düşürecektir” açıklamasını yapmıştı. Oltan, fındıkta tekel olmak gibi bir hedefleri de olmadığını da söyleyerek, “Bu tamamen arz talebe ve rekolteye bağlı. Biz buna müdahale etseydik geçen yıl fındığı 15 liraya almazdık. Biz ticaretin gerçekten serbest olması gerektiğine inanıyoruz. Aksine insanlara saygı gösteriyoruz. Ama piyasa olmalı” ifade etmişti.