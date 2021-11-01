Piyasanın ekim ayı enflasyon beklentisi yüzde 20'yi aştı

Bloomberg HT'nin enflasyon anketine katılan 23 kurumun yıllık enflasyon için medyan beklentisi yüzde 20,25 olurken aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,70 oldu. Ankete katılan kurumlar yılsonunda ise enflasyonun yüzde 19,35 seviyesinde olmasını bekliyor.

Ankete katılan kurumlar arasında ekim ayı için en düşük yıllık enflasyon beklentisi yüzde 18,9 olurken en yüksek beklenti yüzde 21 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon Eylül'de yüzde 19,58 olmuştu. Piyasanın beklentisi ise yıllık enflasyonun yüzde 19,50 olması yönündeydi. Eylül ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 16,98'e yükselirken üretici fiyatları yıllık bazda yüzde 43,96 artış kaydetmişti.

Ekim ayı enflasyon verisi 3 Kasım çarşamba günü açıklanacak.