Piyasaların gündeminde Jakson Hole toplantısı var: Gram altın 479 TL’yi; dolar 8.35 TL’yi gördü

T24 Ekonomi Servisi

Amerikan Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın, çeşitli ülkelerin merkez bankası başkanlarının katılacağı geleneksel Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşma öncesinde altın uluslararası piyasalarda değer kaybederek ons başına 1.785 dolara indi.

Yurtiçinde gram altın da değer yitirerek sabah saatlerinde 480 TL’nin altını gördü. Gram altın 13:00’de 480 TL’den işlem görüyordu.

Dolar uluslararası piyasalarda güç kazanıyor

Powell’ın yapacağı konuşmada para politikasının sıkılaştırılacağını açıklayabileceği endişesi uluslararası piyasalarda dolara yarıyor. Doların güçlü paralar karşısındaki performansını izleyen Dolar Endeksi 93 seviyesine yakın bir noktada kalırken 10 yıllık Amerikan tahvillerinin getirisi yüzde 0.63 yükselişle 1.35’i geçti.

Yurtiçinde TL güçleniyor

Yurt içinde ise IMF’in aktardığı 6.4 milyar SDR’lik kaynağı Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmesi ve turist sayısındaki artışa paralel turizm gelirlerinin artması ve cari açığın azalması Türk Lirasını dolar karşısında güçlendiriyor.

Dolar TL karşısında yüzde 0.03’lük düşük oranlı bir gerilemeyle 8.3656’ya indi.